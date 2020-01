Steiner vreesde dat situatie Magnussen en Grosjean onhoudbaar werd

Haas F1-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen lagen in 2019 regelmatig met elkaar in de clinch op het asfalt. Teambaas Günther Steiner vreesde dat de situatie niet meer onder controle te houden was.

Magnussen en Grosjean kwamen in 2019 meerdere keren op de baan met elkaar in aanraking. In Spanje kostte dat het team punten doordat Grosjean terugviel, terwijl ze in Groot-Brittannië weer tegen elkaar aan reden. Dat zorgde voor zorgen bij Steiner. "Na Silverstone kwam het tot een punt waarbij ik het niet meer zag werken. We hadden problemen met de auto, maar ook met de coureurs."

Steiner zag dat de situatie met de coureurs ook problemen op kon leveren voor de teamleden. "Als ik niet de controle heb over de coureurs, hoe kan dat goed zijn voor het team? Ik legde ze een hoop druk op om te werken en alles goed te doen, en dan komen ze samen in bocht 5. Op een gegeven moment dacht ik dat het niet meer te managen was."

Magnussen en Grosjean verloren teambelang uit oog

Haas F1 kende een zeer lastig seizoen in 2019, waarbij de auto niet werkte zoals dat had gemoeten. Het team kon de vinger voor langere tijd echter niet op de zere plek leggen. Steiner sluit niet uit dat de hierdoor ontstane situatie zijn weerslag had op Magnussen en Grosjean, wat er mogelijk weer toe leidde dat beide coureurs voor zijn gevoel niet meer in het belang van het team dachten.

"Ze dachten op een gegeven moment niet meer aan het team, ze zagen alleen nog de kans om goed te presteren in Barcelona en Silverstone. Ze kwalificeerden zich goed en hadden de kans op punten, maar vergaten daarbij dat die punten ook voor het team zijn. Dat hebben ze overboord gegooid, maar kwam dat omdat ze onder te veel druk stonden? Dat zal ik misschien nooit weten. Het kan ook zo zijn dat de druk enorm steeg voor ons team."