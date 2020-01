Marko hint op gebrek aan toewijding bij Formule 1-project Renault

Dr. Helmut Marko kan het niet laten om een jaar na het vertrek van Red Bull Racing bij Renault nog een kleine sneer uit te delen naar de Franse fabrikant. De adviseur en talentscout van Red Bull ziet geen volledige toewijding bij Renault.

Red Bull nam voorafgaand aan het seizoen 2019 afscheid van Renault als motorleverancier. Na twaalf jaar samenwerken gaf het Oostenrijkse team de voorkeur aan een overstap naar motoren van Honda. Hoewel Red Bull tussen 2010 en 2013 acht wereldtitels pakte met Renault, bekoelde de liefde in de afgelopen jaren dermate dat een verdere samenwerking niet meer mogelijk was.

De introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 was het kantelpunt in de relatie, waarbij zeker in 2017 en 2018 complimenten veel schaarser waren dan het onderlinge bekvechten. Marko gaat een jaar na het afscheid nog heel even in op de samenwerking van Red Bull en Renault. Wat de Oostenrijker naar eigen zeggen mist bij het Franse team is volledige toewijding aan het Formule 1-project.

"We hebben zeer succesvolle jaren gehad met Renault, maar ook heel lastige jaren. Het is eigenlijk heel simpel, want aan de top denken de mensen op deze manier: 'je kan niet half zwanger zijn'. Dit geldt ook als je je niet helemaal toelegt op iets, je er financieel niet helemaal voor gaat en niet alles eraan doet dat binnen je macht ligt", vertelde Marko aan Motorsport.com.

Aanstelling Prost heeft niet beoogde effect

In de hoop om de resultaten de goede kant op te krijgen, heeft Renault begin dit jaar Alain Prost benoemd tot non-executive director, nadat hij in 2016 al een adviserende rol kreeg. Marko ziet echter dat die actie nog niet het beoogde effect heeft gehad. "Er waren zoveel problemen bij Renault en ze hebben Alain Prost aangesteld als non-executive director, maar er is nog steeds niets veranderd."