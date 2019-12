Zandvoort verwacht maximaal 7.500 bezoekers zonder ticket tijdens GP-weekend

Er begint langzaam meer duidelijk te worden over het mobiliteitsplan dat rond de Grand Prix van Nederland gaat gelden. De organisatie van de Dutch Grand Prix verwacht in ieder geval weinig mensen in Zandvoort te zien die geen kaartje voor de race hebben, zo kwam GPToday.net te weten.

Circuit Zandvoort heeft een unieke ligging als circuit: in de duinen en op slechts enkele honderden meters van het strand en de zee. Dat zorgt voor prachtige plaatjes, maar door de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix kunnen er toch enkele problemen ontstaan. Dat zal voornamelijk gaan spelen zodra het tijdens het Grand Prix-weekend (1 tot 3 mei) goed weer wordt om naar het strand te gaan.

Om de verkeerssituatie rond het circuit tijdens de Grand Prix goed onder controle te kunnen houden, heeft de organisatie een mobiliteitsplan opgesteld. Het was duidelijk dat fans niet met de auto naar het circuit kunnen komen: de organisatie gaat de toegangswegen richting Zandvoort afsluiten en alleen automobilisten met een speciale pas krijgen toestemming om met de auto dat gebied binnen te komen.

Zandvoort raad bezoek aan strand af

Mocht het strandweer worden in het weekend van de Nederlandse Grand Prix, dan is Zandvoort vaak een van de populairste plaatsen waar mensen naar het strand gaan. Uit het mobiliteitsplan blijkt echter dat er maatregelen genomen worden om de komst van strandgangers zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente Zandvoort zal communiceren dat de stranden van Noordwijk en IJmuiden goede alternatieven zijn.

Een tweede punt wat de komst van strandgangers naar Zandvoort zal ontmoedigen om naar de badplaats af te reizen, is het feit dat het afsluiten van de toegangswegen ook voor hen geldt. De enige optie voor zonaanbidders is in dat geval om met het openbaar vervoer te komen. Ondanks de ontmoedigingen verwacht de Dutch GP toch dat er 7.500 gasten naar het dorp zullen komen zonder toegangsticket voor Grand Prix.