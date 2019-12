Over vijf maanden moet de klus geklaard zijn, maar op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan Circuit Zandvoort. De verbouwingen, die in november werden afgetrapt, zijn op dit moment nog in volle gang.

Op 1, 2 en 3 mei razen er weer Formule 1-auto's over Circuit Zandvoort. Niet voor weer een demonstratierun, maar voor de terugkeer van de Grand Prix van Nederland. Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan het circuit, zoals in onderstaande video te zien is. Langzaamaan beginnen de contouren van het circuit steeds duidelijker te worden, met als grote spektakelstuk de laatste bocht. Die wordt omgevormd in een heuse kombocht.