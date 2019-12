Vettel wijst zwakke plek aan van SF90, maar kijkt ook naar fouten van zichzelf

Sebastian Vettel kende in 2019 niet zijn sterkste seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen weet dat de Ferrari-bolide een zwakke plek had, maar is ook realistisch dat hij zelf niet het perfecte seizoen gedraaid heeft.

Na 21 races in 2019 vond Vettel zijn naam pas terug op de vijfde plaats in het kampioenschap. Hij scoorde in een teleurstellend seizoen slechts één overwinning en ging regelmatig in de fout. Toch was er iets overkoepelend element in het seizoen van de Duitser te vinden. Vettel was eigenlijk geen moment blij met het gevoel dat de achterzijde van SF90 hem gaf.

"De onrustige achterkant was inderdaad de rode draad die door het seizoen trok. Vanaf het begin tot het einde was de auto niet stabiel genoeg om de snelheid mee te nemen in de bochten. Dat gold vooral met de achteras in vergelijking met de andere teams. Dit was onze achilleshiel. Vooral in de langzame bochten en bochten op middelhoge snelheid verloren we altijd tijd die we maar zelden goed konden maken op de rechte stukken", vertelde hij aan Blick.

Vettel weet dat zijn 2019 niet perfect was

Van Vettel is eigenlijk al jarenlang bekend dat hij het liefste een bolide heeft die heel stabiel is aan de achterzijde. Dergelijke auto's had hij ten tijde van zijn wereldtitels bij Red Bull Racing wel tot zijn beschikking. Vettel is echter realistisch genoeg dat hij weet dat hij zelf geen perfect seizoen gedraaid heeft. Uiteindelijk moest hij op alle belangrijke vlakken zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc en de Duitser weet dat het in 2020 niet makkelijker gaat worden.

"Mijn seizoen was gewoon niet perfect. Kleine dingen maken het verschil, maar uiteindelijk ontbreken punten die ik had moeten scoren. Natuurlijk ben ik niet tevreden en ik moet me duidelijk verbeteren. Ten opzichte van Charles zal het in 2020 niet makkelijker worden en de nieuwe generatie is er al met Charles, Max, Esteban, Lando, Alex, George en Pierre."