McLaren gaat wielerteam Bahrain Merida vanaf 2020 sponsoren

McLaren stapt vanaf 2020 ook in de wielersport. De autofabrikant zal vanaf komende maand op het rood-oranje gekleurde shirt staan van Team Bahrain Merida, dat volgend jaar onder de naam Team Bahrain McLaren zal fietsen.

Team Bahrain Merida was sinds 2017 actief in de internationale wielersport en reed mee in de UCI World Tour, de hoogste competitie van de internationale wielerbond UCI. Fietsenfabrikant Merida houdt het echter na 2019 voor gezien als naamgevend sponsor van de ploeg, hoewel ze wel de fietsen van het team zullen blijven leveren.

McLaren is echter in de leegte gestapt die Merida achtergelaten heeft op het vlak van de sponsoren. Tijdens een bijeenkomst in het McLaren Thought Leadership Centre in Woking werd bekend dat de autofabrikant, die in 2020 actief zal zijn in zowel de Formule 1 als de IndyCar Series, de nieuwe titelsponsor is van het team. Vorig jaar kocht McLaren al vijftig procent van de aandelen in het team.

Het rood met donkerblauw en goud waarin Bahrain Merida de afgelopen seizoenen reed, maakt plaats voor teamkleding met een andere kleurstelling. De shirts zijn rood met oranje en lichtblauwe accenten, terwijl de broekjes grotendeels zwart zullen zijn. Daarmee doen de kleuren van McLaren dus ook haar intrede in de wielersport.

Bahrain McLaren trekt onder andere Poels aan

De afgelopen jaren was Tour-winnaar Vincenzo Nibali de grootste naam van Bahrain Merida, maar hij verlaat de ploeg na 2019. Daarvoor in de plaats heeft Bahrain McLaren een aantal grote namen aangetrokken. Mikel Landa en de Nederlander Wout Poels moeten voor successen gaan zorgen in het hooggebergte en het algemene klassement, terwijl topsprinter Mark Cavendish in de laatste fase van zijn carrière ook naar de nieuwe ploeg is gehaald.

Dat Team Bahrain en McLaren met elkaar in zee zijn gegaan, is niet zo verwonderlijk als dat het lijkt. De grootaandeelhouder van de Britse autofabrikant is een beleggingsfonds van de staat Bahrein.