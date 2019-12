Max Verstappen: "Ook na wereldtitel hoef ik geen Sportman van het Jaar te worden"

Max Verstappen is weliswaar kanshebber op de eretitel Sportman van het Jaar, maar de coureur van Red Bull Racing heeft weinig behoefte aan die titel, ook niet als hij in de toekomst eens wereldkampioen wordt.

Ieder jaar reikt sportkoepel NOC*NSF de titel Sportman van het Jaar uit. Verstappen wist die prijs in 2016 al eens te winnen, nadat collega-sporters en coaches het meeste op hem hadden gestemd. Dit jaar volgde er wederom een nominatie voor Verstappen: op woensdag 18 december zal de Nederlander tijdens de uitreiking in AFAS Live in Amsterdam horen of de titel naar hem, wielrenner Mathieu van der Poel of voetballer Virgil van Dijk gaat.

Verstappen gaf in het verleden al eens te kennen dat hij geen fan is van de verkiezing en in Peptalk van Ziggo Sport maakte hij duidelijk dat daar niets aan veranderd is. "Ik wil er niet te veel over zeggen, maar van mij hoeft dat allemaal niet. Ook na een wereldtitel wil ik hem niet. Het gaat erom wat ik in de Formule 1 win. Ik vind het hoe dan ook niet echt fijn om vergeleken te worden met andere sporten."

Verstappen niet betrokken bij bouwplannen Zandvoort

Waar Verstappen een stuk meer naar uitkijkt, is de terugkeer van de Grand Prix van Nederland op de kalender van de Formule 1. Komend jaar racen er na 35 jaar afwezigheid weer Formule 1-bolides over Circuit Zandvoort, dat momenteel nog flink onder handen wordt genomen om alles te laten voldoen aan de hoogste standaarden in de autosport.

In zijn hoofd is Verstappen niet al te veel bezig met de verbouwingen op Zandvoort en hij benadrukte niet betrokken te zijn bij de bouwplannen van het circuit. "Nee, en dat wil ik ook niet. Het circuit blijft uiteindelijk ook redelijk hetzelfde. Er komt alleen wat banking in en de baan wordt op een aantal punten breder gemaakt. Voor de rest zien we het allemaal wel, ik maak me er niet druk over."