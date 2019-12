Max Verstappen mocht tijdens het FIA-gala twee prijzen in ontvangst nemen. De 22-jarige Limburger in dienst van Red Bull Racing eindigde, in zijn beste seizoen tot nu toe, als derde in het klassement.

Niet alleen die prijs mocht Verstappen naar huis nemen, ook de Action of the Year-prijs, waarop de autosport-fans hebben gestemd via de online kanalen van de FIA, werd uitgereikt aan Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, die werd beloond voor zijn duel met Ferrari-coureur Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op 14 juli.