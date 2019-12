Max Verstappen: "Ferrari niet op snelheid te pakken, Hamilton wel"

Max Verstappen die eerder al aangaf dat hij graag Lewis Hamilton volgend seizoen wil verslaan, heeft nu een plan van aanpak. De 22-jarige Limburger kende in 2019 zijn beste Formule 1-seizoen tot nu toe. Samen met Honda en zijn team hoopt de Nederlander volgend seizoen in dezelfde positie te staan als Hamilton stond afgelopen seizoen.

De 22-jarige Nederlander heeft de aanpak al gevonden om Hamilton te verslaan. "Ik denk niet dat ik me moet concentreren op zijn zwakke punten, ik moet me alleen richten op beter zijn in waar hij goed in is - en dat is consistentie en snelheid”, zo citeerde The Sun.

Verstappen is als derde geëindigd in het kampioenschap, ondanks dat hij in een in het algemeen iets langzamere auto zit dan zijn Ferrari-rivalen Sebastian Vettel en Charles Leclerc. "Ik moet Ferrari niet willen pakken op het tempo, maar moet hun acties voorzijn.”

“Het laat zien dat we het geweldig doen om het maximale uit de race te halen”, voegde Verstappen eraan toe. "We moeten er alleen voor zorgen dat we als team een dominante auto hebben om volgend seizoen voorbij Mercedes te komen."

Ferrari de snelste

Het team van Ferrari kende een wisselvallig seizoen. Voor de zomerstop had het team het erg lastig, maar na de onderbreking kwam het team tot leven. Na een aantal sterke races en de introductie van een aantal technical directives leverde de Scuderia echter weer wat aan snelheid in. Lewis Hamilton won uiteindelijk het kampioenschap, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.