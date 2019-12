Toto Wolff: "Problemen DRS kostten Bottas kans op podiumplaats"

Toto Wolff denkt dat Valtteri Bottas veel hinder heeft ondervonden van het niet werken van het DRS-systeem in de openingsfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. Het zou de Fin zelfs een podiumplaats gekost hebben.

Na een mechanisch probleem in Brazilië moest Bottas voorafgaand aan Abu Dhabi zijn motor wisselen, waardoor hij achteraan de grid moest starten. De opmars van de zevenvoudig Grand Prix-winnaar liep vervolgens lastiger dan anders. Normaal gesproken wordt DRS in ronde 3 ingeschakeld, maar deze keer bleef het systeem tot ronde 18 uitgeschakeld. Wedstrijdleider Michael Masi legde uit dat een crash van een dataserver daaraan ten grondslag lag.

Zonder hulp van DRS moest Bottas zich dus naar voren knokken. Tegen de tijd dat de Mercedes-coureur net de top 10 bereikte, werd het systeem pas weer ingeschakeld. Volgens Wolff had dat de nodige gevolgen voor Bottas. "Ik denk dat iemand bij de wedstrijdleiding over de kabel is gestruikeld en dat die daarom niet goed was ingeplugd", grapte Wolff in de video Pure Pit Wall van Mercedes.

"Het was echter niet geweldig voor Valtteri, omdat hij niet op de manier door het veld kon klimmen zoals hij zich dat had voorgesteld. Misschien had hij anders aan het einde van de race wel in de aanval voor P3 kunnen gaan. Hij zat heel dicht bij Charles, maar het is wat het is. P4 is een erg sterk resultaat, zeker aangezien hij vanaf de laatste positie vertrok."

Wolff verklaart 'normale' kwalificatie Bottas

Hoewel al bekend was dat hij vanaf de laatste positie zou gaan starten, kreeg Bottas wel toestemming om zich op de normale wijze te kwalificeren in Abu Dhabi. Wolff legde uit dat Mercedes Bottas de kans wilde geven op het winnen van de strijd in de kwalificatie ten opzichte van zijn rivalen, aangezien er in de laatste race van het seizoen weinig bedreigingen waren.

"Normaal zou je tijdens het seizoen de motor sparen en niet tot het einde doorgaan, terwijl je ook kan profiteren van de bandenkeuze. Nu was het echter de laatste race van het seizoen en we wilden Valtteri de kans op pole geven. Hij heeft recent heel goed gepresteerd en qua bandenkeuze waren er nog weinig opties, nadat we in Q2 de mediums gebruikten."