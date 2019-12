Waarom Honda's getwijfel het einde kan betekenen voor beide Red Bull-teams

Zoals het hoort bij belangrijke mededelingen was de aankondiging van Red Bull Racing dat Honda de motoren van het team blijft leveren in 2021 weinig opvallend en beperkt tot een tweet van twee zinnen: "We’ll be #PoweredbyHonda in 2021! The Team are delighted to confirm that we have extended our partnership to use HondaHybridPower. @HondaRacingF1."

Zusterteam Scuderia Toro Rosso stuurde een tweet die nog korter was: "It’s great to confirm that @HondaRacingF1 will continue to supply the team into the new era of Formula 1."

Er was geen persbericht, er werd geen woord gezegd over de periode na 2021, waardoor een hooggeplaatst figuur binnen de F1 de algemene strategie als 'bizar' omschrijft. De wereld van de F1 moet aannemen dat de verlenging voor één jaar (RBR) of onbepaalde tijd (STR) is - of zelfs dat Honda het leveren aan eerstgenoemde stopt na 2021, maar doorgaat met Toro Rosso.

Als je het hebt over communicatie die verwarring en aannames creëert...

Dus wat kunnen we eruit afleiden? Ten eerste is zo'n 'blijven ze wel; blijven ze niet'-aanpak consistent met de vroegere houding van Honda tegenover de F1 - door de jaren is het bedrijf vaker vertrokken - als team, motorleverancier of beide - dan ieder ander automerk. Desondanks draagt men uit dat men van racen houdt.

Deze campagne is de vijfde, zesde of zevende van Honda in de F1 sinds 1964, afhankelijk van hoe de programma's geteld worden en onder welke noemer ze actief waren: Honda, Mugen, Mugen-Honda, Aguri. Alfa Romeo, Ford en Renault komen niet eens in de buurt...

Geen langetermijnplan door 'onzekerheid in auto-industrie'

Toen het stekelige onderwerp van de F1 werd besproken tijdens een meeting van de directie na de Grand Prix van Brazilië - ironisch genoeg gekleurd door een geweldige rit van pole position naar overwinning door Max Verstappen in een Red Bull met Honda-motor - waren de stemmen duidelijk verdeeld. Daardoor kwam dit halfhartige compromis en de daaropvolgende zwakke aankondigingen door teams, en niet door het bedrijf zelf.

Het besluit is volgens een bron gedreven door 'onzekerheid rond de motorindustrie' en de kosten van het project. Toch is er niets dat onzekerheid beter belichaamt dan een gebrek aan vastlegging - precies het missende ingrediënt hier - ondanks de enorme hoeveelheid moeite van de F1 om de kosten vanaf 2021 te beperken, inclusief beperkingen in hoeveel er op de dynamo getest mag worden en het verplichte gebruik van standaard onderdelen.

Het is echter geen verrassing dat er voor- en tegenstemmen waren. Tijdens zijn speech bij de Tokyo Motor Show refereerde president/CEO Takahiro Hachigo alleen naar 'sport' als onderdeel van het woord 'transport'.

Hachigo sprak opgewekt over 'het genot van mobiliteit' en 'het levenspotentieel van mensen' onder het overkoepelende thema 'Honda e:TECHNOLOGY' en de daaraan verbonden term e:HEV. Honda's directie moest zich wel bewust zijn van alle implicaties van het kiezen voor een nieuwe F1-campagne, nadat bij vorige vertrekken regelmatig de kosten- en onzekerheidskaart getrokken werd. Dat was ook bij het vorige vertrek in 2008 het geval.

Eerlijk gezegd zijn die excuses vrij zwak, omdat Honda het zichzelf alleen kwalijk kan nemen op het kostenfront. Het neemt deel met het minst kosteneffectieve bedrijfsmodel in de F1: als motorleverancier heeft het geen stem in bestuursorganen en krijgt het geen percentage van de inkomsten - een situatie die zal voortduren tot en met 2025 als de voorgestelde inkomsten- en bestuursstructuur in de komende maanden zoals verwacht goedgekeurd wordt.

Honda is ook standvast in het weigeren aan meer dan twee teams te leveren - eerder gaven ze al aan dat ze de F1 verlaten als ze daartoe verplicht worden - die de motoren op fabrieksbasis ontvangen - wat inhoudt dat Honda geen klanteninkomsten heeft zoals Mercedes, Renault en Ferrari. Toch moet het de kosten afschrijven over twee teams die niet betalen.

Wat zijn de gevolgen voor Red Bull en Toro Rosso?

De overkoepelende vraag is: wat is het gevolg van het gebrek aan toewijding van Honda voor haar partnerteams? De perspectieven van de wereldwijde auto-industrie zullen waarschijnlijk niet enorm veranderen in de komende 12 maanden - het moment dat de directie van Honda opnieuw naar de F1 moet kijken - terwijl de eis voor verdere elektrificatie waarschijnlijk niet zal verminderen.

Ook is er op dit moment geen vooruitzicht dat er nieuwe motorleveranciers bijkomen. Zelfs als er nu eentje zou verschijnen, dan is het onwaarschijnlijk dat deze voor eind 2021 competitief is. Tevens zullen Ferrari en Mercedes hun grootste tegenstander waarschijnlijk niet vrijwillig van motoren gaan voorzien, terwijl laatstgenoemde al een vol portfolio met klanten heeft.

Renault? Het geluid op de achtergrond zijn de klanken van gelach van teambaas Cyril Abiteboul, wiens bedrijf (en merk) door de jaren meerdere verbale tikken heeft gekregen als Red Bull's leverancier. Bovendien zijn er geen garanties dat Renault in de F1 blijft, omdat zij ook de 'onzekerheid' in de auto-industrie voelen, buiten dat ze ook een reeks interne problemen hebben.

Natuurlijk kan de FIA door de F1-reglementen een motordeal kan eisen van een bestaande leverancier, maar gedwongen huwelijken blijken vaak niet voor de lange termijn te zijn. Dat geldt vooral als de partijen niet op een lijn liggen, wat het een wanhopige maatregel maakt - en gezien de natuur van de cultuur van het moederbedrijf, is nederigheid nooit de kracht geweest van Red Bull's F1-ondernemingen...

Stercoureur Verstappen, die volop in de belangstelling staat en wiens contract eind 2020 afloopt, moet zich afvragen of hij zich voor langere tijd verbindt aan een team waarvan de motorleverancier niet meer dan twaalf maanden vooruit kan denken. Hij zal dus waarschijnlijk van team wisselen. Denk aan de geluiden rond Sebastian Vettel's toekomst bij Ferrari en speculatie over Lewis Hamilton's transfer naar de Scuderia, en de Nederlander heeft verschillende opties.

Op meerdere manieren combineert Honda's grillige aanpak het slechtste van alle werelden, terwijl het weinig comfort voor de lange termijn biedt voor haar partners en coureurs - die zich volgens de huidige contractuele afspraken tussen de teams en de F1 voor 1 maart 2020 moeten committeren voor 2021, en daarna jaarlijks op dezelfde datum.

Wees dus niet verrast als Honda's gebrek aan toewijding een voorbode is van een vertrek van beide Red Bull-teams...