Pirelli verwacht dat eenstopper duidelijk snelste strategie is in Abu Dhabi

Pirelli heeft onthuld welke sets banden de coureurs voor aanvang van de race nog beschikbaar hebben. Ook heeft de bandenleverancier een voorspelling gedaan over welke strategieën op papier het snelste zijn.

Pirelli heeft de C3-band (hard / wit), C4-band (medium / geel) en C5-band (zacht / rood) geselecteerd voor het Yas Marina Circuit. Voorafgaand aan de race zijn er redelijk weinig verschillen: alle coureurs van de topteams hebben nog een setje nieuwe harde banden over, terwijl alleen Charles Leclerc en Alexander Albon geen nieuwe mediums meer hebben. Leclerc heeft wel nog nieuwe softs, net als Valtteri Bottas.

Van de drie sterkste teams begint alleen Sebastian Vettel van Ferrari met zachte band; de overige coureurs uit de traditionele top 3 zullen vertrekken op de mediums.

Volgens Pirelli is de snelste bandenstrategie bij de F1 Abu Dhabi GP een eenstopper, met het wisselen van zacht naar hard. De eerste pitstops worden verwacht in ronde 7 tot 14. De tweede snelste strategie is een stop naar de mediums, en in dat geval kunnen we een pitstop verwachten in ronden 10 tot 18.

Mario Isola verwacht een strategische race

De grote baas van Pirelli’s Formule 1-project is Mario Isola en hij vertelde zijn verwachtingen. "Het brede pitstopwindow maakt dat er zondag (vandaag) een tactische race uit voort komt. De strategie is eigenlijk al begonnen, want Sebastian Vettel heeft een andere startcompound gekozen dan de andere topcoureurs en koos voor zachte banden. De coureurs die starten op de mediumband kunnen, in vergelijking met de keuze van Vettel, langer doorrijden in de eerste stint."

Coureurs die op de zachte band beginnen, hebben een voordeel met de start, maar zullen ook eerder naar binnen moeten. “Coureurs op de zachte band, die de meeste van de top 10 onder hun bolide hebben, kunnen snel beginnen. In race-omstandigheden is het verschil tussen de medium en zachte band ongeveer 0,5 seconden per ronde. Het wordt een interessante race, dus het is aan de strategie om het verschil te maken."