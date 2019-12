Verstappen: "Gaan er alles aan doen en zien wel waar we eindigen"

Max Verstappen wil het seizoen 2019 op een mooie manier afsluiten in Abu Dhabi. De coureur van Red Bull Racing laat nog in het midden of hij op zondag mee kan doen om de overwinning.

In de kwalificatie in Abu Dhabi reed Verstappen achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de derde tijd, maar door de gridstraf van laatstgenoemde mag hij vanaf de eerste rij vertrekken. De Nederlander start de race, net als Hamilton, Charles Leclerc en Alexander Albon, op de mediums, een band waarop hij in de kwalificatie nog een aardige achterstand had. Zelf verklaart Verstappen dat die ronde in Q2 niet goed was.

"Mijn ronde op de mediums was niet fantastisch. In Q3 was het gat echter bijna een halve seconde en op de mediums was het zes tienden van een seconde. Het maakt dus niet zo veel uit. Het wordt hoe dan ook lastig. Ik ga er niet om liegen, maar zoals gezegd zullen we er als team alles aan doen en dan zien we wel waar we eindigen", vertelde hij tijdens de persconferentie.

Verstappen liet zich ook kort uit over Fernando Alonso. De Spanjaard vertelde aan Sky Sports F1 dat hij open staat voor een terugkeer in de Formule 1 in 2021. Onder de juiste omstandigheden juicht Verstappen dat toe. "Het zou mooi zijn om hem terug te zien keren, maar alleen in een competitieve auto. Anders is het verspilling van tijd voor hem. Ik denk echter dat hij dat zelf ook wel weet..."