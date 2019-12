Mattia Binotto: "Ferrari nam risico's in Q3 om voordeel te behalen"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft toe dat het team een risico nam door haar coureurs tijdens Q3 pas laat naar buiten te sturen om voordeel te behalen uit het sneller worden van het circuit.

Het nemen van risico was niet zonder gevolgen voor Ferrari, want Charles Leclerc wist niet op tijd over de finish te komen voor een laatste snelle ronde. Dat werd veroorzaakt doordat meerdere coureurs het tempo lieten zakken in de laatste sector om een gaatje te vinden voor hun eigen snelle ronde. Leclerc klaagde dat Sebastian Vettel hem ophield, maar voor de Duitser reden nog meer coureurs.

Binotto gaf toe dat Ferrari wist dat het niet om de pole zou kunnen strijden en wilde daarom naar ieder mogelijk voordeel zoeken om zo ver mogelijk naar voren te mogen starten. "We wisten dat we vandaag niet heel competitief waren. We verloren veel tijd in de laatste sector en bij de laatste poging deden we er alles aan door risico's te nemen. Door het sneller worden van de baan was het een voordeel om de laatste te zijn."

"We wisten dat het krap ging worden toen we naar buiten reden, maar het was een bewuste keuze. Het bleek te krap door het verkeer dat we tegenkwamen. We waren ons compleet bewust van wat het risico was en we wisten dat we risico namen, maar vandaag werkte dat niet. We missen downforce - dus we missen stabiliteit aan de achterkant tijdens het remmen."

Ferrari verliest topsnelheid door meer downforce

Na de kwalificatie legde Binotto wederom uit dat Ferrari 'meer downforce nodig heeft'. Dat is eigenlijk het hele seizoen al het geval bij de Scuderia. Het team heeft het hele seizoen een voordeel gehad op de rechte stukken, maar volgens Binotto verliest Ferrari in Abu Dhabi juist topsnelheid omdat het team gedwongen wordt meer downforce aan de auto toe te voegen. Dat gaat ten koste van extra luchtweerstand.

"We missen te veel in de bochten en uiteindelijk oververhitten de banden aan het einde van de ronde, omdat we te veel vragen van de banden in een ronde. Ik denk niet dat het aan het concept ligt, maar we hebben meer downforce nodig. We verliezen snelheid op de rechte stukken, omdat we downforce toevoegen. We proberen onze kans te pakken door de strategie te splitsen."