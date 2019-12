Teleurstellende kwalificatie voor Raikkonen: "Kregen de banden niet aan de praat"

Alfa Romeo scoorde in Brazilië haar beste resultaat van 2019, maar de kwalificatie in Abu Dhabi verliep desastreus. Kimi Raikkonen wist alleen de Williams-bolides voor te blijven en dat was natuurlijk een teleurstellend resultaat.

In São Paulo wist Raikkonen nog knap de vierde positie te behalen, maar in Abu Dhabi verloopt het weekend een stuk minder soepel voor de Fin. Het dieptepunt is toch wel het resultaat in de kwalificatie: Raikkonen moest teamgenoot Antonio Giovinazzi voor zich dulden en met P18 waren alleen George Russell en Robert Kubica langzamer dan de wereldkampioen van 2007.

"Ik hoopte dat het wat beter zou zijn, maar in het algemeen denk ik niet dat de auto veel aan snelheid verloren is sinds het vorige weekend", verklaarde Raikkonen na afloop van de teleurstellend verlopen kwalificatie. "Het lijkt wel alsof we de banden niet aan de praat krijgen en dat ze geen grip leveren. We glijden te veel en we zullen zien wat we in de race kunnen doen."

Raikkonen heeft de hoop dat het in de race beter gaat met hem en de Alfa Romeo en hij verwacht in ieder geval dat hij de banden iets makkelijker aan de praat kan krijgen. "In het algemeen is het over één ronde lastiger dan in een race, dus hopelijk gaat het in de race wat makkelijker. Met deze startpositie op dit circuit wordt het echter niet makkelijk. "