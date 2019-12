Bernie Ecclestone gelooft niet dat Ferrari vals speelde met motor

Bernie Ecclestone gelooft niet dat Ferrari heeft vals gespeeld met haar krachtbron. Volgens de voormalige baas van de Formule 1 heeft de Scuderia de regels simpelweg beter geïnterpreteerd dan de concurrentie.

Ferrari kwam in de afgelopen weken onder vuur te liggen voor vermeend vals spelen met haar motor. Na de zomerstop leek er op de rechte stukken geen maat te staan op Ferrari, waarbij het Italiaanse team soms tot wel acht tienden van een seconde won in een rechte lijn. Dat zorgde voor verdenkingen bij de concurrentie, wat uiteindelijk leidde tot een aantal verzoeken bij de FIA die opgevolgd werden met een technical directive.

In de races in Verenigde Staten en Brazilië was dat voordeel niet meer zo sterk aanwezig, wat leidde tot het gevoel dat het geheim van Ferrari ontcijferd is. Tevens wordt het alom gezien als bewijs dat de Scuderia middelen inzette die volgens de reglementen uiteindelijk dus verboden zijn, maar Ecclestone is het niet met die lezing eens.

De voormalige baas van de Formule 1 vertelde tegenover La Gazzetta dello Sport dat hij niet gelooft dat Ferrari vals heeft gespeeld. "Ik geloof er niets van dat Ferrari vals heeft gespeeld. In de Formule 1 gaat alles altijd hetzelfde: als een team sneller is dan de rest, dan verdenken de verliezende teams het winnende team van vals spelen. Dat is altijd zo geweest."

'Ferrari interpreteerde regels beter'

Volgens Ecclestone is het een kwestie van het beter interpreteren van de regels door Ferrari, waarbij hij ook wijst naar de rol die wedstrijdleider Charlie Whiting voorheen speelde in dergelijke kwesties. "Ook vroeger gebeurde het dat teams dat voor elkaar kregen, maar toen zat Charlie Whiting er bovenop. Hij was er altijd heel goed in om op dat soort dingen te anticiperen."