Binotto: "Het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat sterk Honda een verrassing is"

De prestaties van de Honda-motor waren erg sterk tijdens de Grand Prix van Brazilië. Ferrari-teambaas Mattia Binotto is echter niet van mening dat dit als een verrassing kwam.

Ferrari deed het in Brazilië qua snelheid beter dan in de Verenigde Staten, maar eindigde race uiteindelijk met twee uitvallers: Sebastian Vettel en Charles Leclerc raakten elkaar in een duel en vielen daardoor allebei uit. Toch kwam het team op Interlagos nog wel het een en ander tekort om mee te doen om de overwinning, die uiteindelijk naar Max Verstappen en Red Bull Racing gaat.

De Honda-motor van Verstappen kon zich in Brazilië goed meten met de krachtbronnen van Ferrari. Binotto heeft daar geen verklaring voor, maar hij stelt tegelijkertijd dat het niet heel verrassend is dat Honda er goed bij stond. "Ik ben niet in staat om uit te leggen wat zij doen, omdat ik alleen weet hoe wij werken. Hun snelheid lag hoog, maar het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat dit verrassend was."

Progressie Ferrari in 2019 'hoopgevend' voor 2020

Volgens Binotto heeft Ferrari gedurende het seizoen 2019 de nodige progressie weten te boeken. Het gat dat er volgens de Italiaan aan het begin van het seizoen was, is inmiddels een stuk kleiner geworden. Dat geeft hem hoop voor het seizoen 2020. "Max was een aantal tienden sneller, dus er is werk aan de winkel."

"We hebben het gat van het begin van het seizoen echter iets weten te dichten. We winnen zodra we de snelste en meest betrouwbare auto hebben, maar we gaan vooruit. We hebben onze zwakke punten geïdentificeerd en dat geeft ons hoop voor volgend jaar. Als we naar het hele seizoen kijken, dan hebben we verloren omdat we nog een paar tienden nodig hebben."