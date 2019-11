Christian Horner vol emoties: "Max Verstappen reed perfect, medelijden met Albon"

Red Bull Racing werd in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix een dubbele podiumfinish ontnomen. Teambaas Christian Horner houdt daardoor gemengde gevoelens over aan de race op Interlagos.

Max Verstappen kwam uiteindelijk als de glorieuze winnaar over de finish op het Autodromo José Carlos Pace, maar Alexander Albon zal met pijn terugkijken op de slotfase. Anderhalve ronde voor het einde werd de Britse Thai vanuit tweede positie in de rondte getikt door Lewis Hamilton. Daardoor werd hij slechts veertiende, terwijl Hamilton op moment van schrijven nog steeds de derde positie in handen heeft.

Dat laatste zorgt ervoor dat Horner met gemengde gevoelens terugkijkt op een race die hij verder omschrijft als 'geweldig'. "De race was geweldig en de snelheid was er. Ik heb medelijden met Alex. Het had een een-tweetje moeten zijn, want hij reed zo goed vandaag. Zijn inhaalactie op Sebastian laat zien dat hij niet bang was om de kampioenen en meer ervaren coureurs in te halen", vertelde de Brit aan Sky Sports F1.

Horner had zich geen beter verjaardagscadeau kunnen wensen met Max

Horner had ook wat over Verstappen te zeggen, wat natuurlijk erg positief was. “Hij heeft vandaag een schitterende race gereden. Hij was snel en was waar hij moest zijn. We kwamen snel voorbij Lewis en hadden een goede strategie. Alle lof voor Hannah vandaag. Haar aanbeveling was om te stoppen en het was een gedurfde keuze om het te doen en het was de juiste keuze en het werkte."