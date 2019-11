Max Verstappen pakte vandaag voor de tweede keer in zijn carrière de pole position in de Formule 1. Hij was in de kwalificatie in Brazilië de Ferrari's en de Mercedessen te snel af.

Verstappen pakte zijn eerste pole position tijdens de Grand Prix van Hongarije, waarmee hij destijds de eerste Nederlander was die dat voor elkaar kreeg. In Mexico leek er een tweede pole te komen, maar Verstappen werd toen drie plaatsen teruggezet op de grid voor het niet minderen van vaart voor een gele vlag. Twee races later volgde er op Interlagos revanche, want Verstappen pakte dus zijn tweede pole position.

Zijn eerste ronde in Q3 was al voldoende geweest om de pole te pakken, maar in zijn tweede run deed de Nederlander er nog een schepje bovenop. Hieronder zie je de volledige ronde die Verstappen aflegde op weg naar pole position.