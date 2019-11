Binotto: "Ferrari moet betrouwbaarheid verbeteren om titels te kunnen winnen"

Ferrari heeft dit seizoen misschien wel de sterkste motor in de Formule 1, maar de betrouwbaarheid laat af en toe te wensen over. Dat moet volgens teambaas Mattia Binotto beter als de Scuderia titels wil gaan winnen.

In 2019 zag Ferrari al bij een aantal races een goed resultaat door de vingers glippen door problemen die gerelateerd waren aan de krachtbron. In Bahrein zag Charles Leclerc de zege door problemen naar Lewis Hamilton gaan, terwijl er in de kwalificaties in Oostenrijk en Duitsland ook problemen waren. In Rusland viel Sebastian Vettel uit, terwijl Leclerc voor de Braziliaanse Grand Prix een gridstraf opliep door motorproblemen in de Verenigde Staten.

Het grote probleem is volgens Binotto dat alle problemen van andere aard waren. "Alle problemen waren anders. Er was geen gemeenschappelijke factor of iets dat vaker voorkwam, en dat maakt het nog zorgelijker. Als je iedere keer hetzelfde probleem hebt, dan kan je het aanpakken. Het feit dat we verschillende problemen hebben illustreert dat ons gehele proces niet sterk genoeg leunt op betrouwbaarheid."

"Wat we moeten verbeteren, is onze betrouwbaarheid", vervolgt Binotto tegenover Motorsport.com. "Als de auto's betrouwbaarder waren geweest, hadden we meer zeges gehad. En dat is naar mijn mening voor ons het belangrijkste punt. Kijkend naar de toekomst moeten onze auto's betrouwbaarder zijn dan dat ze op dit moment zijn als we wereldkampioen willen worden."

Voorafgaand aan het seizoen werd Ferrari gezien als een kandidaat voor de wereldtitel, maar wederom lukte het de Scuderia niet om echt mee te doen om de kampioenschappen. Voor het zesde opeenvolgende jaar gingen beide titels naar Mercedes, terwijl Ferrari al sinds 2008 wacht op een nieuw succes.