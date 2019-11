Kubica: "Het was slechter dan slecht tijdens de Amerikaanse Grand Prix"

Robert Kubica heeft weinig positieve woorden over voor zijn Amerikaanse Grand Prix. De Pool kon naar eigen zeggen maar moeilijk grip vinden voordat hij uiteindelijk uitviel.

Kubica maakte zijn enige pitstop van de race tijdens de elfde ronde, waarbij hij naar de harde banden wisselde. Volgens de Williams-coureur was de reden achter de stop het maken van een afwijkende keuze op het moment dat er niets meer te verliezen was. "De snelheid was er niet en als je laatste ligt, probeer je wat anders. We wisselden naar iets dat niet het gewenste effect had. Als je snelheid tekort komt, heb je echter niets te verliezen."

Hobbels maakten Williams leven zuur in de VS

Uiteindelijk viel Kubica dus uit op het Circuit of the Americas, nadat Williams een hydraulisch probleem in de auto opmerkte. Ook voor de uitvalbeurt had Kubica naar eigen zeggen grote problemen met zijn auto, mede doordat het hobbelige asfalt het niet makkelijker maakte. "Ik zou zeggen dat het slecht was, of eigenlijk nog slechter dan slecht."

"We hadden gewoon geen grip. Op vrijdag waren de lange runs niet verkeerd, maar vandaag was het verschrikkelijk. De hobbels maakten het wat lastiger met veel brandstof in de auto. Vooral in de eerste ronden, als de bandenspanning wat lager is, merk je er meer van. In bocht 2 was het echt slecht. Met betere auto's heb je er denk ik niet zo veel last van, maar ons zat het in de openingsronden echt in de weg."

Kubica zal Williams eind 2019 verlaten. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar kondigde zelf aan te vertrekken na het huidige seizoen. Het Britse team meldde afgelopen weekend nogmaals dat er pas na het seizoen een aankondiging volgt over wie zijn vervanger wordt.

