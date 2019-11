Brawn: "Nieuw bestuurlijk proces moet doorvoeren regelveranderingen makkelijker maken"

Niet alleen de technische, sportieve en financiële reglementen zullen per 2021 veranderen, er komt ook een nieuwe bestuurlijke structuur. Het doel daarvan is volgens Ross Brawn om ervoor te zorgen dat toekomstige reglementswijzigingen niet 'compleet geblokkeerd' kunnen worden.

Momenteel is er in de Formule 1 nog een zeer stroperig proces rond het veranderen van de regels. Via de Strategy Group moeten voorstellen uiteindelijk bij de F1 Commission terechtkomen, waar 70 procent van de leden (voor 30 april voor het volgende jaar) of unaniem ingestemd (na 30 april voor het volgende jaar) moet worden met de nieuwe regels. Daarna moet het World Motor Sport Council nog akkoord gaan.

Dit bestuurlijke proces zorgt ervoor dat het soms bijzonder lastig is om reglementaire veranderingen door te voeren, zoals eerder dit jaar bleek bij de pogingen om kwalificatieraces te introduceren. Eerder deze week berichtte GPToday.net over de nieuwe bestuurlijke structuur die vanaf 2021 in de Formule 1 moet gelden, waardoor het doorvoeren van regelwijzigingen in de toekomst makkelijker moet kunnen.

"Zodra het nieuwe bestuurlijke proces eraan komt, zal dat het overnemen en de ontwikkeling van de huidige regels toestaan", zegt Brawn. "Een van de cruciale dingen over het bestuurlijke proces voor de toekomst is dat dat we geen situatie hebben waarin iedere verandering voor de toekomst geblokkeerd wordt. Het moet een betere balans en stabiliteit hebben voor de teams met de mogelijkheid ontwikkelingen door te voeren als dat essentieel is."

Dergelijke veranderingen worden volgens Brawn doorgevoerd in het belang van de Formule 1. "De prioriteit voor de Formule 1 en voor de FIA is om de sport zo geweldig mogelijk te maken. We hebben geen andere doelstellingen, dus dat is ons enige doel. Dus als het aankomt op veranderingen die in de toekomst gaan plaatsvinden, dan is dat altijd met dit principe in gedachten."