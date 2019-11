Verstappen bracht Brundle aan het lachen: "Natuurlijk ging ik van gas af"

Max Verstappen maakte in de Verenigde Staten een uitstekende indruk op Martin Brundle. De commentator van Sky Sports complimenteerde de Red Bull-coureur in zijn column voor de race die hij reed én voor een grappige opmerking tijdens de persconferentie.

Verstappen was zondag op het Circuit of the Americas de enige die in de buurt van de Mercedessen kon blijven. Uiteindelijk leverde hem dat een derde plaats op, achter winnaar Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton. "Het was geen geweldige race, maar het had zijn momenten. Bottas ging twee keer voorbij aan Hamilton en Verstappen zorgde er met een sterke race in zijn Red Bull voor dat ze op moesten blijven letten."

"Hij eindigde op slechts vijf seconden van Bottas en een gele vlag voorkwam dat hij een poging kon wagen de tweede plaats van Hamilton af te snoepen. Max kon daardoor de Mercedessen niet splitten. Op de grid had hij al een nieuwe achtervleugel nodig, nadat er een scheurtje gevonden was. Daarna verloor hij op mysterieuze wijze een belangrijk deel van de vloer, waardoor hij veel aerodynamische performance verloor."

'Er hing geel, natuurlijk ging ik van het gas'

In Mexico ontstond er na de kwalificatie de nodige ophef rond Verstappen. Hij had aan het einde van Q3 de gele vlaggen niet gezien en reed daardoor op volle snelheid door bij de crash van Bottas. Dat kostte de Nederlander uiteindelijk de pole position. Op het Circuit of the Americas toonde de Nederlander dat hij geleerd heeft van zijn fouten, door niet in de aanval te gaan bij Hamilton in de slotfase.

Verstappen kwam na de race terug op dat voorval en deed dat op zeer luchtige wijze. Brundle kon daar wel om lachen. "Na de pijnlijke situatie met de gele vlag in Mexico liet Max mij lachen toen hij in de persconferentie zei: 'Er was een gele vlag, dus natuurlijk ging ik van het gas'."