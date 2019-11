Jos Verstappen: "Ik dacht 'oh nee', maar ik begrijp uitspraken Max wel"

Max Verstappen trok na de Grand Prix van de Verenigde Staten fel van leer tegen Ferrari. Hoewel Jos Verstappen dat enerzijds wel begrijpt, zette hij toch lichtjes zijn vraagtekens bij de actie van zijn zoon.

Verstappen junior eindigde in de Verenigde Staten voor het eerst sinds de race in Singapore op het podium: hij werd derde. Na afloop van de race werd de coureur van Red Bull Racing om een verklaring gevraagd waarom Ferrari dit weekend niet goed mee kon komen. "Dat krijg je als je moet stoppen met vals spelen", verklaarde Verstappen daarop. Vader Jos zag het met lede ogen aan, hoewel hij de uitspraak wel begrijpt.

"Ik dacht ‘oh nee’, maar aan de andere kant begrijp ik Max wel. Hij is enorm gedreven, hij wil graag winnen. Voor de zomervakantie staat hij op pole-position en heeft hij twee wedstrijden gewonnen. Ze komen terug na de zomerstop en hij heeft gewoon geen enkele kans tegen Ferrari. Dit weekend was dat verschil er niet", vertelde Verstappen senior bij Crashen in de Keuken.

"Je weet natuurlijk nooit helemaal wat andere teams doen en wat er speelt, maar wat wij in de data kunnen zien is waar we sneller zijn en waar niet. Wat dit weekend bleek is dat wij maar drie tot drieënhalve tiende minder snel waren op de rechte stukken. Tijdens de vorige races was dat verschil tussen de zeven en negen tienden en soms nog veel meer."

"In de eerste sector op Spa kwamen we zes tot zeven tienden tekort en dat gat was er de afgelopen race niet. Wat ze wel of niet doen weten we niet, maar het feit is wel dat ze nu minder snel waren. Ik denk dat Max daar een beetje op doelde met z’n uitspraak. Het komt natuurlijk heel hard over, maar je kunt niet bewijzen wat ze daadwerkelijk uitvoeren."

Verstappen gelooft verklaring Ferrari niet

Ferrari verklaarde na afloop van het raceweekend op het Circuit of the Americas dat het kleinere verschil op de rechte stukken te maken zou hebben met de keuze voor een andere afstelling. Mattia Binotto stelde dat Ferrari normaal altijd kiest voor minder vleugel en meer topsnelheid, maar dat er in de VS gekozen werd voor meer vleugel en minder topsnelheid. Jos Verstappen lijkt dat niet helemaal te geloven.

"Ferrari heeft altijd de meeste vleugel van allemaal, dus daar ligt het denk ik niet aan. Iedereen weet de vleugelafstelling van elkaar, Ferrari heeft altijd de vleugel van Monaco erop zitten en wij niet. Toch zijn we nog veel langzamer. We kunnen niet zeggen dat ze valsspelen, alleen met wat er dit weekend uitkwam. Het is dan wel toevallig dat ze langzamer zijn op het rechte stuk."