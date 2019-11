Michael Masi: "Weet niet of Ferrari iets veranderd heeft na technical directive"

Heeft Ferrari het ontwerp van haar bolide aan moeten passen naar aanleiding van de technical directive? Die vraag houdt de gemoederen in de Formule 1 flink bezig, maar wedstrijdleider Michael Masi heeft er geen antwoord op.

Na een aantal zeer sterke races na de zomerstop was Ferrari tijdens de race op het Circuit of the Americas in geen velden of wegen te bekennen. Charles Leclerc kwam op ruim 50 seconden achterstand als vierde over de finish, terwijl er sinds de Grand Prix van Spanje iedere race een Ferrari op het podium had gestaan. Toevallig viel het zwakke optreden samen met de uitvaardiging van een technical directive van de FIA.

Daardoor ontstond veel speculatie over het feit dat Ferrari het een en ander aan de SF90 heeft moeten aanpassen. Het gaat hierbij met name om de motor en de brandstoftoevoer. De Scuderia zou mogelijk een truc hebben gevonden om de sensor van de fuel flow te misleiden, waardoor het team meer brandstof kon aanvoeren en meer vermogen opwekte. Dit zou in de VS dus niet meer kunnen, maar Masi weet niet of er iets veranderd is bij Ferrari.

"Ik weet niet of Ferrari iets veranderd heeft. Ik ga niet over dit soort zaken, dus dat laat ik over aan het technische team van de FIA. Ik weet dus niet of ze wel of niet iets veranderd hebben. Ik weet niet of het door de condities of wat dan ook komt, maar ik weet zeker dat ze daar zelf ook naar kijken", vertelde Masi tegenover onder andere GPToday.net.

'Aan de teams om protest in te dienen of opheldering te vragen'

Masi wordt nog niet moe van alle geruchten rond Ferrari. "Het is niet frustrerend. Iedereen weet dat er een proces voor is en die bestaat al vele jaren. Er zijn dus verschillende mogelijkheden. Alle tien teams zijn vrij om protest in te dienen of, als ze zelf iets hebben waar ze opheldering over willen hebben, zelf dat proces te doorlopen. Dat is de keuze van de teams zelf. Het is ook een proces dat de teams hebben gebruikt en nog steeds gebruiken.

Het is dus nog altijd niet duidelijk of het mysterie achter het vermogen van Ferrari hiermee ontrafeld is. Masi benadrukt wederom dat de teams meerdere mogelijkheden hebben om erachter te komen, maar stelt ook dat de Ferrari volledig legaal is bevonden. "Ik ga binnen de FIA niet over technische zaken, dat is aan Nikolas [Tombazis]. We checken iedere auto echter op ieder moment."

"Als een van de teams twijfelt over de legaliteit, zoals Racing Point deed bij een systeem van Renault, dan is er een proces voor om dat kenbaar te maken. Als ze zelf een systeem hebben waar ze iets over willen weten, dan kunnen we dat via de technical directives doen. De processen bestaan dus. Als wij iets onderzoeken en iets tegenkomen dat niet aan de regels voldoet, dan verwijzen wij dat door naar de stewards."