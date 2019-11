Verstappen berust: "Mercedes was net te snel vandaag"

Max Verstappen zal met gemengde gevoelens terugkijken op het Grand Prix weekend in Austin. De Nederlander mocht voor eerst in vier races weer naar het podium, maar vocht voor het derde jaar op rij voor zijn positie in de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Waar de Nederlander vorig jaar knap Lewis Hamilton van het lijf wist te houden en zijn tweede plaats met overtuiging verdedigde, waren de rollen dit jaar omgedraaid. Teleurstelling zal heersen, de 22 ronden oude mediumbanden van Verstappen waren te ver versleten, waardoor Verstappen niet dicht bij genoeg kwam om nog een inhaalpging te wagen ten opzichte van Hamilton. Desondanks zal er tevredenheid heersen bij Max en Red Bull dat duidelijk het tweede team leek nu de Ferrari-motor niet meer dezelfde kracht lijkt te hebben na de regelverduidelijking van de FIA.

Na de race was Verstappen realistisch: "De strategie werkte niet helemaal, maar ik denk dat we er het maximale uitgehaald hebben. Mercedes was net te snel vandaag, maar ik bleef zo dichtbij als mogelijk was voor het geval er iets tussen hen zou gebeuren. Het was een goede race en ik had de Mercedessen steeds in zicht, dus dat was erg positief. We hadden een goede pace vandaag. Door gele vlag-situatie op het einde kon ik de DRS niet gebruiken op het lange rechte stuk, anders was er nog een kans geweest om P2 te pakken."

Verstappen werd ook nog even gevraagd naar de geweldige prestatie van Lewis Hamilton en hoewel er de laatste week wat wrijving leek tussen de twee, was Verstappen vol lof: "Erg indrukwekkend, wat kun je ervan zeggen? Hij doet het fenomenaal en heeft een geweldig team achter zich, maar hopelijk kunnen we volgend jaar het gevecht met hem aangaan."