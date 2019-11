Hamilton ontevreden met zichzelf: "Auto had potentie voor pole position"

Grote ontevredenheid bij Lewis Hamilton na afloop van de kwalificatie in de Verenigde Staten. De Mercedes-coureur legt de schuld volledig bij zichzelf nadat hij zich als vijfde kwalificeerde voor de race van zondag.

Mercedes leek tijdens de derde vrije training nog wel wat tekort te komen, maar in de kwalificatie deden Valtteri Bottas en Hamilton gewoon mee in de strijd om de pole position. Bottas wist die strijd uiteindelijk zelfs te winnen, maar voor de vijfvoudig wereldkampioen liep het minder lekker in Q3. In zijn eerste run kwam hij slechts tot de vijfde tijd, waarna hij zijn tweede poging na een fout afbrak.

Hamilton start daardoor vanaf de vijfde positie, en na de kwalificatie benadrukte hij dat het niet door de auto kwam. "Het had niets te maken met de auto, het lag alleen aan mij. Ik kon de rondjes vandaag gewoon niet aan elkaar rijgen. De auto had het duidelijk in zich om op de eerste rij te staan en het lukte mij vandaag niet, dus het was mijn fout. Ik zal proberen dat morgen recht te zetten."

Hamilton kan vandaag de wereldtitel veiligstellen. Dat gebeurt hoe dan ook als hij achtste wordt of een beter resultaat dan dat scoort. Bij de negende positie of lager is hij afhankelijk van wat Bottas doet. Hamilton denkt echter nog niet aan de titel. "Eerlijk gezegd probeer ik daar nu nog niet aan te denken. Ik probeer te verteren wat er zojuist gebeurd is en later zal ik vooruitkijken naar morgen."