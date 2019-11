Netflix zorgt ook in Amerika voor stijging van Formule 1-fans

Een jaar geleden was het eerste seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive nog in de maak, waarbij fans een kijkje kregen achter deuren die normaal gesloten blijven. De serie, die dit jaar werd gelanceerd op het platform, trok veel kijkers. In een eerder bericht meldden wij al dat door de Netflix-serie Drive to Survive in Mexico de verkoop van de tickets flink was gestegen. Het waren voornamelijk vrouwen die de sport interessanter vonden. Dit weekend is de Formule 1 op COTA, waar de Formule 1 in 2012 het eerst reed, met Haas als thuisteam.

Het is een opmerkelijke verandering voor een competitie waarin door Europa opgeleide coureurs racen in auto's, meestal gemaakt door Europese fabrikanten en motorleveranciers voor teams met hoofdkantoren in Europa. De paar Amerikaanse pogingen tot teams waren van korte duur, maar Haas lijkt er toch bij te blijven.

Promotie lijkt te werken

De jaren van het promoten van de sport blijkt te werken, blijkt uit cijfers. Op Google piekte de zoekinteresse rond de sport in de week van 9 maart 2019, toen de documentaire, Drive to Survive, werd uitgebracht. De piek is vooral opmerkelijk, omdat het kwam ondanks de twee topteams van F1 - Mercedes en Ferarri - weigerden deel te nemen aan de Netflix-show.

De Formule 1 promoot de sport in de VS en tegelijkertijd heeft ESPN, de Amerikaanse omroep van de races, races op een goedkopere manier aangeboden om te kijken. Het aantal kijkers in de VS op traditionele tv nam toe, terwijl het aantal kijkers wereldwijd bleef dalen. ESPN zag dit jaar een stijging van 19 procent van de kijkcijfers in de eerste 18 races van dit seizoen ten opzichte van vorig jaar. De stijgingen braken het kijkersrecord van de omroep voor de sport dit seizoen meerdere keren. Kijkers van 18-34 jaar groeiden het meest, een stijging van meer dan 81% ten opzichte van vorig jaar, volgens ESPN's woordvoerder Andy Hall.

Austin bereidt zich dit jaar voor op een recordbrekend publiek. Volgens Bobby Epstein, de baas en eigenaar van het circuit van Austin, waren vier maanden voor dat het circus naar de staat toe kwam al alle stoeltjes uitverkocht. De vraag deed hem overwegen nieuwe tribunes te bouwen om het grotere publiek tegemoet te komen. Esptein vertelde ESPN in oktober dat er meer dan 50 miljoen enthousiaste Formule 1-fans in Europa waren, maar de VS heeft er maar 2 miljoen maar dat aantal blijft maar stijgen. De toekomst ziet er veelbelovend uit.

De toekomst ziet er goed uit voor de Amerikaanse Formule 1-fans, want afgelopen maand werd openbaar gemaakt dat de Formule 1-race in Miami toch in 2021 plaats gaat vinden. Wel moet de gemeenteraad van Miami nog instemmen met de race.