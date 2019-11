Honda ziet voor- en nadelen van koude omstandigheden in Verenigde Staten

Honda had weinig problemen met de koude omstandigheden op het Circuit of the Americas. Volgens technisch directeur Toyoharu Tanabe is het makkelijker om de juiste bedrijfstemperatuur van de motor te vinden, hoewel het voor de monteurs minder plezierig is.

Afgelopen nacht daalde het kwik in Austin tot rond het vriespunt en ook tijdens de vrije trainingen was het niet warm in Austin. Tijdens VT1 gaf de thermometer nog altijd maar rond de 11 graden Celsius aan, tijdens de tweede oefensessie was de temperatuur gestegen naar ongeveer zestien graden. Voor Formule 1-begrippen is dat koud, aangezien de meeste circuits bezocht worden op momenten dat het weer het beste zou moeten zijn.

De kou op het circuit van Austin had volgens Honda voor- en nadelen. Tanabe benadrukte in zijn analyse van de vrijdag dat het voor de monteurs geen pretje geweest is om in de kou te werken, maar anderzijds is het werk relatief iets eenvoudiger in koele omstandigheden. "Vroeg in de ochtend was de buitentemperatuur onder nul, net als bij een wintertestdag. Dit maakte het leven van de mannen in de garage zwaar."

"Vanuit de power unit bekeken is het aanpassen van de instellingen voor de optimale bedrijfstemperatuur makkelijker in koude condities dan in warme. Buiten dat gingen we door ons gebruikelijke programma, wat naar behoren verliep bij alle vier auto's. Morgen worden er warmere condities verwacht, en daarom passen we de instellingen van de power unit en de koeling om daarop voorbereid te zijn."