Red Bull Racing verlengt contract met technische partner Citrix

Red Bull Racing en Citrix hebben hun samenwerking verlengd. Met een verlenging van meerdere jaren blijft Citrix aanwezig binnen en buiten de auto, terwijl het team zal vertrouwen op de innovatieve desktopvirtualisatie-oplossingen van Citrix die zich aanpassen aan het nieuwe Formule 1-reglementen die gisteren werden gepresenteerd.

Citrix is sinds 2007 een technische partner van het team uit Milton Keynes en levert digitale oplossingen voor de werkruimte waarmee het raceteam onderweg zo effectief mogelijk kan reizen. Het Amerikaanse softwarebedrijf biedt ook ondersteuning en begeleiding voor de digitalisering van de bredere bedrijfsprocessen van het team.

Naarmate de Formule 1 steeds meer tijdgevoelig en datagestuurd wordt, is de relatie met Citrix tot bloei gekomen en verdiept, met als hoogtepunt een innovatiepartnerschap in 2017. Deze flexibiliteit is belangrijk gebleken voor het bereiken van de successen van het team. Een modern team in de Formule 1 is een netwerk dat ongelooflijk veel waarde hecht aan snelheid. Het in 1989 opgerichte bedrijf hoopt een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de snelheid en het maximaliseren van de materialen van het team.



In een reactie op de meerjarige verlenging zei teambaas Christian Horner: “Onze relatie met Citrix ontwikkelt zich al meer dan tien jaar en we zijn erg blij dat we deze uitbreiding van het partnerschap vandaag kunnen aankondigen.” Red Bull Racing zoekt steeds meer partners om samen te werken en zo het maximale te bahalen. “Citrix is een geweldig voorbeeld van een innovatiepartner die actief met ons samenwerkt om de prestaties van ons team op en buiten het circuit te verbeteren. Citrix is de manier waarop we overal werken - of het nu op het circuit is of op de top van een hoogbouw - en we kijken ernaar uit om te ontdekken wat de toekomst in petto heeft”, zo vertelde de Brit.

Citrix's Vice President van Business Strategy en Chief Marketing Officer Tim Minahan, reageerde ook op het nieuws: “Het werk is vandaag anders, het is geen beetje meer. Het is een dynamische activiteit die overal gebeurt. Met de digitale oplossingen voor de werkplek om te heroverwegen hoe ze werken op het circuit, de garage, de fabriek en alles daar tussenin. We zijn verheugd om een partner te zijn op hun reis en kijken ernaar uit om samen met het team de toekomst van werk te leveren en hen te helpen de concurrentie te verslaan.”