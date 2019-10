Hoe zit de nieuwe classificatie van onderdelen in elkaar?

De Formule 1 heeft zojuist de nieuwe technische, sportieve en financiële reglementen gepresenteerd. Een opvallend nieuw onderdeel in de technische reglementen is hoe de verschillende onderdelen geclassificeerd worden.

Op dit moment voorzien de technische reglementen in twee groepen onderdelen in de Formule 1: listed parts, waarvan het team in bezit moet zijn van het intellectuele eigendom, en non-listed parts, waarvan de teams zelf mogen bepalen hoe ze dat onderdeel verkrijgen. Dat verdwijnt in 2021 en wordt vervangen door een systeem van vijf categorieën.

Listed Team Components Teams moeten intellectueel eigendom onderdelen hebben Standard Supply Components Door middel van tender wordt een leverancier aangewezen Prescribed Design Components Onderdeel moet zoals voorgeschreven geproduceerd worden Transferable Components Mogen gedeeld worden door de teams Open Source Components Componenten waarvan ontwerp vrij beschikbaar is voor deelnemers

Listed Team Components (LTC)

De LTC is in feite de vervanger van wat voorheen de listed parts waren. De teams moeten in bezit zijn van het intellectuele eigendom over deze onderdelen hebben. Tevens moeten deze onderdelen zelf ontworpen en gefabriceerd hebben, hoewel beide processen wel uitbesteed mogen worden aan een derde partij. Wel moeten de intellectuele rechten van het onderdeel bij de teams blijven liggen. Uitbesteden aan een ander team mag niet.

Over het algemeen zullen alle aerodynamische componenten vallen onder de categorie LTC, maar daar zijn een aantal uitzonderingen op. Ook de overlevingscel en de crashstructuur aan de voorzijde zijn LTC-componenten, evenals de meeste koelsystemen en team-eigen applicaties van de standaard ECU.

Standard Supply Components (SSC)

De categorie SSC zijn de standaard onderdelen: deze componenten worden ontworpen en gefabriceerd door een leverancier die door de FIA aangewezen wordt door middel van een tender-proces. Deze zullen vervolgens op 'identieke technische en commerciële basis geleverd worden' aan alle teams. De teams mogen de SSC-onderdelen zelf niet aanpassen, behalve als dit niet ingepast kan worden of onbetrouwbaar blijkt.

Onder de SSC-categorie vallen onder andere sensoren en pompen voor de krachtbron en het brandstofsysteem, het overgrote deel van de elektrische systemen, een sensor in de versnellingsbak, velgen, een sensor voor de bandenspanning, bandenwarmers, de achterlichten en uitrusting voor de pitstops.

Prescribed Design Components (PDC)

Het idee achter de Prescribed Design Components is dat de FIA de specificaties van deze groep onderdelen opdraagt, waarna de teams deze zelf kunnen produceren. Ook mogen de teams van de FIA dit proces outsourcen naar een derde partij en kunnen ze dit van andere teams kopen. In feite lijkt dit dus op een standaard onderdeel, waarvoor de FIA geen vaste producent en leverancier voor aangewezen heeft.

Een aantal aerodynamische componenten, zoals de externe wielkappen en de trommel voor de voor- en achterwielen vallen onder de categorie PDC, evenals de wielmoeren. Ook enkele veiligheidsstructuren, zoals die aan de achterzijde, de structuur aan de voorkant van de vloer, de halo en de crashstructuur aan de zijkant vallen onder deze categorie, waarbij de onderdelen door de teams ook niet aangepast mogen worden, tenzij het onderdeel bijvoorbeeld onbetrouwbaar blijkt.

Transferable Components (TRC)

De Transferable Components liggen in het verlengde van de Listed Team Components. Deze categorie onderdelen worden ontworpen en geproduceerd door een team of derde partij, waarbij het intellectuele eigendom bij het team ligt. In tegenstelling tot de Listed Team Components mogen deze onderdelen wél verkocht worden aan andere teams.

Onder de Transferable Components vallen onder meer het hydraulische systeem, de onderdelen van het brandstofsysteem die geen PDC of SSC zijn, de koppeling en cassette van de versnellingsbak, de complete voor- en achterwielophanging en de stuurbekrachtiging.

Open Source Components (OSC)

Ten slotte is er de categorie Open Source Components. Bij deze onderdelen worden de specificaties van het ontwerp en het intellectuele eigendom beschikbaar gemaakt voor alle teams. Deze ontwerpen moeten ingediend worden op een speciale server van de FIA, waarna de overige teams ervoor kunnen kiezen om deze onderdelen via dezelfde specificatie te produceren, of om zelf een ontwerp te maken en te uploaden op de server.

Het DRS-systeem valt in de categorie Open Source Components, wat ook geldt voor de aandrijfas, de stuurkolom, het stuur en bijbehorend dashboard. Ook het gehele remsysteem geldt als Open Source Component, hoewel dit in 2023 over moet gaan in een Standard Supply Component. Ook de pedalen vallen onder de OSC's, evenals brandblussers en het drinksysteem.