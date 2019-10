Wanneer is de Grand Prix van de Verenigde Staten te volgen?

Het Formule 1-seizoen 2019 heeft nog slechts drie races te gaan. De eerste daarvan wordt komend weekend verreden in de Verenigde Staten. Wanneer zijn de verschillende sessies op televisie te volgen?

Het tijdsverschil tussen Nederland en Austin is op dit moment zes uur. Dat houdt in dat de Nederlandse Formule 1-fans 's avonds kunnen genieten van de actie op het asfalt. De race start zondag om 20.10 uur en is live te zien op de kanalen van Ziggo Sport. Dat geldt ook voor de kwalificatie, die zaterdag pas om 22.00 uur zal aanvangen. Drie uur daarvoor, om 19.00 uur, is de derde vrije training te zien.