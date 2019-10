Ross Brawn hard voor Max Verstappen: "Hij liet zien hoe jong hij is"

Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Mexico geen opperbeste indruk gemaakt op Ross Brawn. In zijn column voor Formula1.com verklaarde de sportief directeur dat de Red Bull-coureur liet zien hoe jong hij eigenlijk nog is.

Verstappen mag inmiddels dan wel bijna vijf volledige seizoenen ervaring hebben in de Formule 1, maar nog altijd zijn er slechts vier coureurs jonger dan de Nederlander. Op Lance Stroll na zijn ze bovendien allemaal pas bezig aan hun eerste of tweede seizoen in de Formule 1. Ondanks zijn jeugdige leeftijd presteert Verstappen over het algemeen zeer goed.

De combinatie Verstappen-Red Bull leek ook in Mexico weer zeer goed te werken en dat zag Brawn ook. "In Mexico leek Red Bull Racing alles te hebben om te vechten om de overwinning en ze waren inderdaad een van de favorieten. Alles leek verder samen te vallen, aangezien alle vier coureurs met een Honda-motor Q3 wisten te halen en dat Verstappen duidelijk de snelste was door als enige onder de 1 minuut en 15 seconden te duiken."

"Belangrijk dat Verstappen van fouten leert"

Daarna ging het echter de verkeerde kant op voor Verstappen met een gridstraf, betrokkenheid bij twee incidenten in de race en vervolgens slechts een zesde positie aan de finish, nadat hij zich vanuit de achterhoede weer naar voren moest werken. De incidenten waren volgens Brawn het bewijs dat de Nederlander inderdaad nog maar 22 jaar oud is en nog genoeg te leren heeft.

"Max maakte echter een aantal fouten en die deden hem pijn. Dat begon op zaterdag, toen hij gele vlaggen negeerde na de crash van Valtteri Bottas in Q3, waarna hij toegaf dat hij zijn snelheid niet verminderd had. Daarna, op zondag, kwam er in de eerste ronde een rode waas voor zijn ogen. Hij raakte na de start in de clinch met Lewis Hamilton in de tweede bocht."

"Om het daarna nog erger te maken, liep hij een lekke band op bij een ietwat ambitieuze actie langs Bottas in het stadion, slechts een aantal ronden later. Dat was het dan ook voor hem. Er zal weinig voldoening gehaald worden uit zijn strijd richting P6, waarbij hij 66 ronden op de harde band reed. De Nederlander liet zijn leeftijd, of het gebrek daaraan, zien."

"Hij is pas 22, dus er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Het belangrijkste is dat iemand leert van zijn fouten. Dat geldt op moment dat je de 50 gepasseerd bent, maar nog wel meer als je 22 bent. Je moet de races winnen die je hoort te winnen, maar ook de races die je niet zou moeten winnen. Dat demonstreerde Lewis - en dat is hoe je wereldkampioen wordt."