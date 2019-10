Red Bull en Mercedes van plan veel geld uit te geven voor invoering budgetplafond

Red Bull Racing en Mercedes zullen in 2020 veel geld uit gaan geven, voordat het budgetplafond in 2021 echt in werking gaat treden. Komend jaar zijn er voor de teams nog geen financiële beperkingen.

Vanaf 2021 mogen de Formule 1 teams per seizoen nog maar 175 miljoen dollar uitgeven volgens het budgetplafond. Wel zijn er een aantal uitzonderingen opgenomen in de reglementen, zoals de uitgaven aan salarissen van coureurs. Deze uitzonderingen tellen niet mee in de berekeningen van het budgetplafond. De financiële reglementen zullen op hetzelfde moment ingevoerd worden als de nieuwe technische en sportieve reglementen.

In 2020 kunnen de teams echter nog onbeperkt geld uitgeven en in Mexico legden Toto Wolff en Christian Horner uit dat zij ook van plan zijn om daarvan te profiteren. De teambaas van Mercedes stelt dat zijn team in 2020 genoodzaakt wordt om meer geld uit te geven ter voorbereiding op de veranderingen voor 2021. "Het is duidelijk dat de grote teams degenen zijn die vanaf 2021 erg beperkt worden."

"We moeten kijken naar onze structuur, onze processen en misschien ook de organisatie veranderen om ons aan te passen aan deze nieuwe uitdagingen, die ons in 2021 hard zullen raken. We zullen dingen anders gaan doen dan nu het geval is. Dit is waarom het duidelijk is dat we ons in 2020 moeten aanpassen en dat kost veel geld. 2020 wordt dus een jaar van grotere financiële uitgaven om ons klaar te maken voor 2021."

Ook Red Bull gaat meer uitgeven in 2020

Woorden van eenzelfde strekking komen ook bij Horner vandaan. De teambaas van Red Bull Racing beargumenteert weliswaar dat het budgetplafond uiteindelijk een goed idee is voor de Formule 1, maar zegt ook dat zijn team in 2020 tot de groep teams behoort die meer geld kunnen steken in de ontwikkeling van de auto voor 2021. "Mijn gevoel zegt dat een budgetplafond uiteindelijk een goed ding is voor de Formule 1."

"In de tussenliggende periode van 2020 moeten de teams zich met de huidige reglementen voorbereiden op 2021. Dat doen we zonder beperkingen in de uitgaven, en dat maakt het een erg duur jaar. Het zal volgens mij een groter gat creëren tussen de teams in 2020, want teams met meer bronnen kunnen meer tijd in onderzoek en ontwikkeling steken voor de auto's begin 2021 op de baan komen."