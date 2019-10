Charles Leclerc: "Had team overtuigender moeten sturen qua strategie"

Charles Leclerc had vanaf pole position graag meer willen bereiken dan de vierde plaats in Mexico. De Ferrari-coureur zag Ferrari de verkeerde strategie kiezen, maar daarvoor steekt hij deels ook de hand in eigen boezem.

Na de gridstraf voor Max Verstappen kreeg Leclerc de eerste startpositie in handen voor de Mexicaanse Grand Prix en in de openingsfase leek hij daar zijn voordeel mee te doen. De Monegask behield de leiding, maar kwam vervolgens vroeg naar de pits en wisselde wederom naar de mediums. Dat verraadde een tweestopper, die hem uiteindelijk dus P4 bracht. Volgens Leclerc was dat niet de juiste strategie, maar hij had het team wel beter kunnen sturen in het nemen van het besluit.

"Ik denk dat ik nog wat werk te doen heb, zeker in de races. Daarin is de laatste weekenden een tendens te zien. De strategie was niet goed, maar ik had misschien via de radio om iets moeten vragen en ik had overtuigender moeten zijn in mijn poging om het team de juiste beslissing te laten nemen. Dat deed Sebastian wel. Daar moet ik van leren en hopelijk komt dat in de loop der tijd", vertelde hij aan GPToday.net.

Leclerc kampte achter andere auto's met oververhitting

Met de vierde positie behield Leclerc de derde plaats in het kampioenschap voor coureurs. Makkelijk had hij het echter niet op het Autodromo Hermanos Rodriguez. "Het was een erg lastige race. Na de eerste bocht was ik blij dat ik nog aan de leiding reed, want ik wist dat dit niet makkelijk zou zijn. De tweede stint was niet geweldig en we hadden een slechte pitstop."

"We moesten de eerste stop vroeg maken om Albon af te dekken, maar daarna werkte het niet voor ons. Iedere keer als ik in de buurt van een andere auto kwam, begon alles te oververhitten. Ik wist dat het heel erg lastig ging worden. Ook toen ik in de openingsfase van de race aan de leiding lag, zat ik telkens dicht in de buurt van oververhitten. Daardoor wist ik dat het achter andere auto's erg lastig zou worden."