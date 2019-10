Verstappen geïrriteerd over crash Bottas: "Vettel ging van het gas, Hamilton niet"

Max Verstappen werd niet de eerste coureur die voor de derde keer een zege pakte in Mexico. De hoop daarop was al vroeg vervlogen voor de Red Bull-coureur, die echter nog steeds geïrriteerd was met de gang van zaken rond zijn straf.

Verstappen trainde zich knap naar pole position in Mexico, maar die startpositie raakte hij kwijt door een gridstraf van drie plaatsen. Die kreeg hij omdat hij geen vaart minderde voor een gele vlag. De Nederlander had na afloop van de race zijn eigen straf geaccepteerd, maar tegenover GPToday.net vertelde hij dat hij zich absoluut niet kon vinden in het feit dat Lewis Hamilton niet bestraft werd voor hetzelfde vergrijp.

"De regel is heel duidelijk. Het enige wat ik er vanaf mijn kant over wil zeggen, is dat er veel over gezegd is. Het is duidelijk dat ik daar had moeten liften, maar dan moet iedereen hetzelfde doen. Ik weet dat Sebastian het wel deed, maar een van de Zilverpijlen deed het niet. Hij krijgt geen straf en dat irriteert me. Het is wat het is en ik kan niet beslissen of regels ook voor andere coureurs gelden."

Incidenten 'ruïneerden' Verstappens race

Ondanks zijn gridstraf begon Verstappen vol goede hoop aan de race, maar die hoop werd al vroeg de grond in geboord door incidenten met beide Mercedessen. Uiteindelijk zat er na een inhaalrace niet meer in dan P6. "Ook vanaf de vierde plek was er nog van alles mogelijk in de race, want de auto was goed. De race werd echter compleet geruïneerd in de eerste ronde en wat er daarna gebeurde met Valtteri."

"Lewis reed aan de buitenkant in bocht 1 en remde heel laat voor bocht 2, dus ik kon daar niet blijven rijden en moest van de baan gaan. Bij Valtteri ging ik daarna via de binnenkant. Toen ik naast hem reed, dacht ik al dat hij me niet gezien had omdat hij al instuurde. Daardoor raakte hij mij op de rechter achterband."