Valtteri Bottas uit onvrede over positionering tecpro barriers na crash in kwalificatie

Valtteri Bottas bewees zichzelf geen goede dienst in de kwalificatie in Mexico. Hij crashte in zijn laatste ronde in Q3, waardoor hij vanaf positie 6 moet starten. De Mercedes-coureur is kritisch op de positionering van de tecpro barriers in de laatste bocht.

Bottas crashte in een poging zijn snelste tijd in Q3 te verbeteren. In de laatste bocht gleed de Fin hard tegen de betonnen muur aan de buitenkant, waarna hij frontaal inreed op het punt waar de tecpro barriers beginnen. Bottas leek na zijn crash wat pijn te hebben, maar kon op eigen kracht uit zijn Mercedes stappen. Wel werd hij vervolgens overgebracht naar het medisch centrum voor routinecontroles.

Op het punt waar Bottas de muur raakte, was dus geen afzetting geplaatst om de klap op te vangen. Desgevraagd liet hij dan ook weten dat hij graag zou zien dat er iets gedaan wordt aan het punt waarop de tecpro barriers beginnen. "Ik denk absoluut dat we dit soort dingen moeten voorkomen met de tecpro-dingen. Ik weet zeker dat het iets goed is, maar misschien zouden ze al een stuk eerder of pas een stuk later geplaatst moeten worden."

Bottas bevestigde dat hij met pijn uit zijn Mercedes gestapt is, maar hij denkt dat dit niet het geval was geweest als er op het hele stuk geen tecpro barriers gestaan hadden. "Ik weet het niet, maar het is niet ideaal. Ik zou helemaal in orde zijn en totaal geen pijn hebben als de muur over de hele lengte zo was geweest. Dit is absoluut iets wat we aan gaan kaarten."

