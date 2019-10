Lewis Hamilton wilde graag 'zeer strikt' optreden stewards bij vergrijp Verstappen

Lewis Hamilton kan zich waarschijnlijk goed vinden in de gridstraf voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen verwachtte een 'erg strikt' optreden van de stewards voor een dergelijk vergrijp.

Valtteri Bottas crashte in de laatste seconden van het derde deel van de kwalificatie in de laatste bocht. Vrij snel daarna kwamen er gele vlaggen, maar desondanks verbeterde Verstappen zijn tijd. Verstappen gaf toe dat hij de gele vlaggen gezien had, maar niet van het gas gegaan was en dat leverde hem een straf op. Afgaande op zijn eerste reactie na de kwalificatie vond Hamilton dat terecht.

Tegenover onder andere GPToday.net vertelde de Brit het volgende. "Valtteri reed vlak voor me. Ik kwam dus door de bocht en zag stukjes op de grond. Er was op dat moment nog geen vlag en zag dingen op de grond liggen, dus ik redelijk terughoudend omdat er voor mij iets was gebeurd. Ik ging dus terughoudend op het gas. Tegen de tijd dat ik me realiseerde dat er een crash was, was ik er eigenlijk al voorbij."

'FIA moet strikt zijn met dubbele gele vlaggen'

"Ik denk dat het erg belangrijk is dat de FIA erg, erg strikt is met dubbele gele vlaggen. We hebben vroeger ervaringen gezien - ik herinner me Monaco, bijvoorbeeld, waar een GP2-coureur een marshal aanrijdt, een vrijwilliger die zijn leven op het spel zet om ervoor te zorgen dat de coureurs veilig zijn op het circuit. Als je mensen hebt die zich nergens zorgen om maken en zich niet aan de regels houden..."

"Hij had niet eens volgas hoeven blijven gaan. Hij had de pole eigenlijk al. De FIA moet hier erg strikt optreden. Ik weet niet wat ik er verder op moet zeggen, maar gelukkig waren er geen marshals op de baan. Hij wist dat Valtteri midden op het circuit had kunnen staan en de marshals ook. Dat is wat een dubbele gele vlag betekent. Het kan een enorm incident zijn. Het feit dat hij dat negeerde is niet geweldig, maar het is gebeurd."

Verstappen kreeg uiteindelijk dus een gridstraf van drie plaatsen. De Nederlander moet daardoor zijn pole position inleveren en zal de race vanaf de vierde positie aanvangen. Charles Leclerc erft de eerste startpositie, maar ook Hamilton profiteert van de straf voor Verstappen. De Mercedes-coureur was de nummer 4 van de kwalificatie, maar start zondag dus vanaf P4.