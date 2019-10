Lewis Hamilton begint pole positions te missen: "Rare tweede seizoenshelft"

Lewis Hamilton beleeft een voor hem erg slechte reeks in de kwalificaties. De Brit die op weg is om met ruime voorsprong zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 te pakken, pakte al sinds de Duitse Grand Prix geen pole position meer en zijn team Mercedes heeft voor het eerst in het hybride tijdperk al zes races op rij geen pole position meer kunnen vieren. Desalniettemin is de racesnelheid van de Mercedessen nog sterk genoeg om voor de zeges te vechten, dus voorlopig is er nog geen reden tot wanhopen, maar de Brit begint het pakken van pole positions toch te missen: "Ik heb al zo lang geen pole meer gepakt, ik mis het echt heel erg. Wat dat betreft is het een rare tweede seizoenshelft."

De Brit was toch niet ontevreden over het verloop van de kwalificatie: "Ik ben blij dat ik het maximale eruit heb gehaald en het valt ook te prijzen dat we het gat met Ferrari zoveel kleiner hebben kunnen maken. Red Bull is echter nog een eind weg, maar ik ben niet ontevreden met het verschil met de Ferrari's. Ik hou echter van kwalificaties en om niet voor pole te kunnen vechten is toch wel frustrerend."

Hamilton toonde zich echter strijdlustig, al sprak hij zich ook lovend uit over Red Bull en Max Verstappen: "Ik ga morgen gewoon alles geven, maar ik denk dat de Red Bulls sneller zijn. Zij hebben de druk een beetje van de ketel proberen te halen door zichzelf in de underdogpositie te praten, maar volgens onze data hebben ze simpelweg het beste chassis en zijn ze hier al jaren het snelst. Max weet hier echter wel op knappe wijze het maximale uit de auto te persen, dus felicitaties aan hem. Morgen ben ik ook bang dat Max aan de horizon zal verdwijnen. Ik zal echter gewoon proberen mijn banden beter proberen te sparen dan de rest en te zorgen dat ik mezelf in een positie breng om het best mogelijke resultaat te behalen."