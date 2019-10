Hülkenberg vreest voor einde F1-carrière als hij in 2020 niet racet

Nico Hülkenberg wil niet koste wat kost in de Formule 1 blijven. De huidige Renault-coureur betwijfelt dat hij na een jaar afwezigheid nog terug kan keren op de grid, als hij volgend jaar niet kan racen.

Aan het eind van het seizoen moet Hülkenberg zijn plekje bij Renault na drie seizoenen verlaten. Het Franse team kiest ervoor om Esteban Ocon in te zetten in plaats van de Duitser. Hij dreigt daardoor buiten de boot te vallen: alleen Alfa Romeo en Williams hebben reëel gezien een plekje vrij voor 2020, maar respectievelijk Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi zijn de favorieten voor die zitjes.

Het lijkt er dus op dat Hülkenberg volgend seizoen noodgedwongen aan de zijlijn moet plaatsnemen en zelf vreest hij dat dit ook het einde van zijn Formule 1-carrière wordt. In tegenstelling tot in het begin van zijn carrière denkt hij niet dat hij na een jaar afwezigheid nog terug kan keren op de grid. "Aan het begin van mijn carrière, na 2010, was het mogelijk. Maar nu, richting het einde van mijn carrière? Ik betwijfel het."

"Soms wordt vanaf buitenaf gesuggereerd dat ik koste wat kost in de Formule 1 wil blijven. Dat is niet zo! Ik hou van de Formule 1 en van racen, en ik zou heel graag door willen gaan. Maar als dat niet mogelijk is, dan is dat helaas het geval en moet ik dat accepteren. Ik heb tien jaar gehad met de nodige ups en downs. Ik heb alles gezien, dus ik kan het aan als dit het geval is."

Wat gaat Hülkenberg dan wel doen? Een overstap naar de Formule E sluit hij niet uit, maar in het aanstaande seizoen van die klasse gaat dat nog niet gebeuren. "Ik zeg altijd: 'Zeg nooit nooit'. Ik weet niet hoe mijn interesses zich gaan ontwikkelen in de komende twaalf tot achttien maanden, dus het is lastig te zeggen. Als het fout gaat, zal het perspectief in de loop der tijd veranderen. Voor het aankomende seizoen zie ik dat echter niet voor me."