Formule 1 heeft plan om macht teams in bestuurlijk proces te verkleinen

De bestuursstructuur van de Formule 1 gaat na 2020 waarschijnlijk op de schop. De F1 Commission en de Strategy Group moeten verdwijnen, terwijl daarvoor een grote commissie in het leven geroepen gaat worden.

Momenteel moeten ideeën in de Formule 1 meerdere fases doorlopen om uiteindelijk in de reglementen opgenomen te worden. Allereerst gaan besluiten langs de Strategy Group. Naast afgevaardigden van de FIA en de Formule 1, die ieder zes stemmen hebben, zitten Ferrari, Red Bull Racing, McLaren, Mercedes en Williams vast in deze groep. Het roterende lid is het beste team in het constructeurskampioenschap dat er niet bij zit, dit jaar dus Renault. De teams hebben ieder één stem.

Mocht een idee met een meerderheid of unanimiteit door de Strategy Group komen, dan gaat het plan naar de F1 Commission. Daarin zijn alle teams vertegenwoordigd, maar ook de promotors van races, een vertegenwoordiger van de motorleveranciers, bandenleverancier Pirelli en vertegenwoordigers van de sponsoren. Een akkoord hier zorgt ervoor dat het plan uiteindelijk bij het World Motor Sport Council belandt, die het besluit kan ratificeren.

Voorstel voor nieuw orgaan met 30 leden

Dit proces zorgt ervoor dat het implementeren van nieuwe regels erg lastig is in de Formule 1. De regels zorgen ervoor dat ideeën vaak lang blijven hangen en dat teams vaak een bijzonder grote invloed hebben op het bestuurlijke proces. Daar willen de Formule 1 en de FIA per 2021 vanaf: zij stellen een nieuw bestuurlijk proces voor waarbij de F1 Commission en de Strategy Group verdwijnen.

In het nieuwe voorstel, dat per 2021 in moet gaan, komt er een orgaan met dertig stemmen. Van die dertig stemmen gaan er tien naar de FIA en tien naar de F1, terwijl de teams ieder één stem krijgen. Unanimiteit zal niet meer nodig zijn: voor directe implementatie zijn 28 van de 30 stemmen voldoende, terwijl ideeën voor 30 april met 25 stemmen goedgekeurd kunnen worden.

De verwachting is dat de FIA en de Formule 1 in nieuwe opzet samen zullen gaan werken, waardoor zij al een blok van 20 stemmen voor of tegen een voorstel krijgen. Vervolgens zijn de stemmen van respectievelijk vijf of acht teams nodig om een besluit erdoor te krijgen, terwijl daar nu dus vaak unanimiteit voor nodig is. Het idee moet echter nog wel via de huidige structuur goedgekeurd worden.