Leclerc over botsing met Verstappen: "Hij wist dat ik een fout had gemaakt"

Charles Leclerc heeft naar eigen zeggen geleerd van de crash die hij bij de start van de Japanse Grand Prix had met Max Verstappen. Hij gaf in Mexico toe dat hij een onnodig risico genomen had.

Het duo kwam elkaar tegen in de tweede bocht na de start op Suzuka. Leclerc kon verder, Verstappen zag zijn race als gevolg van de opgelopen schade na 15 ronden eindigen. Leclerc eindigde ondanks een tijdstraf van 15 seconden als zesde in Japan, nadat Renault en Daniel Ricciardo gediskwalificeerd werden. In eerste instantie verloor de Ferrari-coureur die positie nog aan de Australiër, waardoor hij het met P7 leek te moeten doen.

In Mexico kwam Leclerc terug op het incident met Verstappen. "Ik denk dat het zinloos was om zoveel risico te nemen in de eerste bocht. Ik verloor er behoorlijk wat punten. Het was erg jammer en waarschijnlijk ook onnodig. Of ik er iets van geleerd heb? Ik denk dat het een situatie was waarin ik gewoon een fout maakte. Dat is het. Daar leer ik van, want ik zal bij de volgende starts wat voorzichtiger zijn."

Leclerc sprak met Verstappen voor bezoek aan stewards

Aanvankelijk besloten de stewards het incident zonder straffen af te doen, maar door de beschikbaarheid van nieuwe camerahoeken werd besloten om de crash opnieuw te evalueren. Uiteindelijk kreeg Leclerc daar dus een straf van vijf seconden voor. De Monegask bevestigde dat hij met Verstappen sprak voor ze naar de stewards gingen, maar dat er geen sprake van onenigheid was tussen de twee.

"Eerlijk gezegd dacht ik er tijdens de race niet aan", zei Leclerc. "Kijkend naar de beelden zagen ze een reden om er meer tijd voor te nemen, en dat kan ik begrijpen. Max en ik hadden een kleine discussie voordat we naar de kamer van de stewards gingen. Ik denk dat hij wist dat ik een fout had gemaakt. Deze dingen kunnen gebeuren."