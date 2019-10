Binotto: "Ferrari vastberaden om te winnen na missers in laatste races"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat zijn team 'vastberaden is om te winnen' tijdens de Grand Prix van Mexico van dit weekend, nadat de resultaten in de afgelopen twee races tegenvielen.

De vorm van Ferrari is sinds de zomerstop over het algemeen goed te noemen. Het team claimde in alle wedstrijden sinds de vakantie de pole position en wist in België, Italië en Singapore ook de races te winnen. In Rusland en Japan ging de winst echter naar Mercedes, ondanks dat Charles Leclerc en Sebastian Vettel de pole positions verdeelden bij deze races.

Ferrari hoopt in Mexico de zesde pole op rij te pakken en dat ook om te zetten in een zege op zondag, zo vertelde Binotto in zijn voorbeschouwing op het raceweekend. "Na twee races waarin we beter hadden kunnen presteren, komen we in Mexico aan met vastberadenheid om te winnen. We mikken op onze zesde opeenvolgende pole en het omzetten daarvan in een overwinning."

Vinden juiste afstelling lastig op hoogte

Het Autodromo Hermanos Rodriguez ligt op ruim twee kilometer boven zeeniveau en dat maakt het volgens Binotto lastig om de auto goed af te stellen. "Het Mexicaanse circuit heeft een aantal elementen die je te grazen kunnen nemen. Een aantal hiervan zijn gelinkt aan het feit dat we meer dan 2000 meter boven zeeniveau racen", verklaarde Binotto.

"Dat maakt het finetunen van de afstellingen van het chassis en de motor erg complex, want dit circuit vereist hele specifieke dingen. Het circuit heeft verschillende bochtentypen, maar ook lange rechte stukken waarop jaar na jaar snelheidsrecords gebroken worden. Het noodzakelijke compromis tussen goede topsnelheid en voldoende downforce in de bochten bepaalt de aerodynamische afstelling waarmee we op de baan komen."