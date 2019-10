Formule 1 erkent protesten inwoners Miami tegen Grand Prix

Liberty Media en de Formule 1 zullen niet zomaar hun zin krijgen met een Grand Prix door de straten van Miami. Buurtbewoners verklaarden bij een bijeenkomst van de gemeenteraad van Miami Gardens dat ze de race niet willen.

De Formule 1 doet al geruime tijd pogingen om een tweede Grand Prix in de Verenigde Staten op poten te zetten en Miami moet de plaats van handeling worden. Nadat gesprekken over een race in de buurt van Key Biscayne op niets uitliepen door tegenstand van buurtbewoners, kwam de sport vorige week met een opvallende bekendmaking: er werd toch een principe-akkoord gesloten voor een race in Miami.

Liberty Media kwam tot een akkoord met het Hard Rock Stadium, de thuishaven van NFL-team Miami Dolphins, om vanaf mei 2021 jaarlijks een race te organiseren. Dat moet grotendeels gaan gebeuren op de parkeerplaats van het stadion, maar er is al tegenstand tegen het plan. Dat bleek bij een bijeenkomst van de gemeenteraad van de Miami Gardens op woensdag. Die tegenstand komt bij zowel politici als burgers vandaan.

De Formule 1 erkent dat er obstakels zijn die de sport weg proberen te houden uit Miami. Dat geven ze toe op de officiële website van het evenement. "Helaas probeert een groep uit de buurt de Grand Prix van Miami tegen te houden. Als je de Formule 1 wil zien racen bij Hard Rock Stadium, vertel de raadsleden van Miami Dade dan wat de F1 voor jou betekent door op de juiste onderstaande button te klikken."