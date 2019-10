Gerommel in Zandvoort: werkzaamheden bezig ondanks ontbreken vergunning

Circuit Zandvoort is recent alvast begonnen met een aantal grondwerkzaamheden, zonder dat daarvoor een vergunning geleend is. Het circuit kreeg weliswaar toestemming van de provincie Noord-Holland om alvast te beginnen, maar er zijn fouten gemaakt.

Nu.nl sprak met een woordvoerder van de provincie en die gaf toe dat Zandvoort momenteel nog niet over de juiste vergunningen beschikt om te gaan verbouwen. Wel kreeg het circuit, dat tussen 1 en 3 mei gastheer is van de Nederlandse Grand Prix, toestemming van de provincie om alvast te beginnen met voorbereidende werkzaamheden.

"Als de vergunningsaanvraag er goed uitziet, gebeurt het wel vaker dat toestemming wordt verleend om met de werkzaamheden te beginnen. De omgevingsdienst ziet erop toe dat de werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd", vertelde de woordvoerder, die eraan toevoegde dat de vergunning naar verwachting volgende week verleend zal worden.

Het probleem is echter dat de werkzaamheden niet op de juiste manier zijn uitgevoerd. Er blijkt dat een 'aardkundig monument' tijdens de werkzaamheden tegen een amfibiescherm, dat de beschermde rugstreeppad en zandhagedis van het terrein moet houden, geschoven. Daar is een ontheffing voor nodig, die het circuit nog niet aangevraagd heeft. Daarvoor heeft het overigens tot 1 november de tijd.

Dat blijkt echter niet de enige fout te zijn in het proces van de werkzaamheden op Circuit Zandvoort. De thuishaven van de Nederlandse Grand Prix ligt midden in beschermd Natura 2000-gebied en bij het plaatsen van de amfibieschermen is in die grond gegraven. Ook daarvoor heeft Zandvoort tot dusver niet de juiste vergunning in handen. Natuur- en milieuorganisaties proberen de werkzaamheden op het circuit nu wederom stil te laten leggen, deze keer middels een brief naar de Provinciale Staten.