Max Verstappen verwacht 'erg goede race' te hebben in Mexico

Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer in Mexico, het land waar hij de afgelopen twee seizoenen telkens wist te winnen. De Red Bull-coureur verwacht een goede race te kunnen hebben in Mexico-Stad.

Na een enigszins teleurstellend verlopen tweede seizoenshelft hoopt Verstappen op een goed resultaat in Mexico. De geschiedenis spreekt in het voordeel van de Nederlander en Red Bull Racing, want in de afgelopen twee seizoenen wist hij de zege te pakken op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Beide keren kon hij die zege op het podium vieren in de aanwezigheid van een Nederlandse DJ.

Ook tijdens deze editie draait er een Nederlander na afloop van de podiumceremonie in Mexico-Stad, deze keer in de persoon van Tiësto. De verwachting is echter niet direct dat Verstappen voor de winst kan gaan, nadat de eerste races na de zomerstop tegenvallend verlopen zijn. Zelf heeft Verstappen wel vertrouwen in een goed resultaat, hoewel de zege misschien lastig wordt.

"Ik hou ervan om daar te rijden, want het circuit is erg anders. Het ligt op grote hoogste, wat zorgt voor weinig grip. De bochten zijn ook zeer technisch, dus je moet hard werken om het beste eruit te halen, maar normaal is het voor ons een goed circuit. Dit jaar verwacht ik dat het iets lastiger wordt door de snelheid van Ferrari, maar ik denk dat we nog steeds een erg goede race kunnen hebben."

Verstappen houdt ook van sfeer in Mexico

"Ik kijk ernaar uit om terug te keren in Mexico, want met twee zeges waren de laatste twee jaar daar erg speciaal", vervolgt Verstappen zijn voorbeschouwing op de website van Red Bull. Niet alleen houdt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar van het circuit en de race in Mexico, ook de algehele sfeer in Mexico kan hem wel bekoren.

"De Mexicaanse Grand Prix is een geweldig evenement en de fans hebben veel passie voor de Formule 1. De mensen zijn erg vriendelijk en ze hebben een relaxte mentaliteit, waar ik van hou, en het eten is erg goed. Er komt een enorm publiek naar de race en de sfeer die de organisatoren creëren met de mariachi-bands, de DJ's op het podium en de andere dingen is enorm cool."