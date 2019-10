Steiner weet niet hoe hij probleem VF-19 kan oplossen in laatste races

We hebben nog vier Grands Prix te gaan op de kalender en dan zitten we aan het einde van het seizoen, en voor sommige teams is het al tijd om conclusies te trekken.

Het Formule 1-team van Haas bevindt valt dit jaar niet alleen op de grid op, maar ook krijgt het team heel veel aandacht voor het gezeik met sponsor Rich Energy, of voor de uitspraken van teambaas Guenther Steiner, zonder de bevestiging te vergeten van het coureurs-duo voor volgend seizoen Kevin Magnussen en Romain Grosjean.

Realistische Steiner

Wat echt belangrijk is, zijn echter altijd de prestaties en de resultaten op het circuit, en het leek erop dat de Haas op de goede voet was begonnen in Australië, met een zesde plaats van de Deense coureur Kevin Magnussen. Helaas bleven de goede prestaties niet komen voor het team. Het Amerikaanse team heeft updates aan de VF-19 gebracht, die niet werkten. Het team heeft daarom besloten om de auto in zijn oorspronkelijke configuratie te herstellen.

Guenther Steiner weet hoe het ervoor staat, maar wil geen oplossing meer bedenken voor de laatste vier races. "We weten waar we staan en waarom we ons in deze situatie bevinden, maar het oplossen is een ander verhaal. Ik weet niet of we het probleem dit jaar kunnen oplossen. Er zijn nog maar vier races over aan het einde van het seizoen en misschien kunnen we nog wat goede dagen hebben.”

De teambaas is realistisch en verwacht niet dat een update opeens de boel helemaal oplost. "Het is niet zo dat ik kan zeggen dat we in de komende twee races een update zullen brengen die het probleem zal oplossen. We moeten er alleen voor zorgen dat dit volgend jaar niet gebeurt, want het is behoorlijk vermoeiend," voegde de Italiaanse teamleider toe.

Het probleem komt hoofdzakelijk door van het gebruik van Pirelli-banden en dat de Amerikaanse bolide niet in staat is de nodige warmte te genereren. Grosjean en Magnussen zullen deze auto nog vier weekenden moeten besturen, en dat zal helemaal niet gemakkelijk zijn. "Onder de laatste paar races zullen sommige heel moeilijk zijn, zoals die in Mexico. Mexico zal lastig worden en ik kan je nu al vertellen, het wordt een slecht weekend voor ons.”