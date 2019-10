'McLaren raakt sponsordeal met oliebedrijf Petrobras kwijt'

McLaren lijkt op het vlak van sponsoring een tegenvaller te moeten gaan slikken. Documenten van de Braziliaanse overheid maken duidelijk dat Petrobras het contract met het team verscheurd heeft.

In 2018 werd bekend dat Petrobras en McLaren vanaf begin 2019 een technische samenwerking aan zouden gaan op het gebied van de brandstoffen. Het contract zou een looptijd van vijf jaar hebben en ruim 160 miljoen pond waard zijn. Aan die samenwerking lijkt nu dus een vroegtijdig einde te komen, als documenten van het Braziliaanse ministerie van Economie geloofd mogen worden.

Het document van de Braziliaanse overheid behandelde de financiële plannen van Brazilië en daarin werd melding gemaakt van het einde van de deal tussen Petrobras en McLaren. "Een niet te rechtvaardigen sponsorovereenkomst van Petrobras met McLaren - ter waarde van 163 miljoen pond - is beëindigd." De Braziliaanse staat is voor 64 procent eigenaar van het petrochemische bedrijf.

Helemaal als een verrassing zou een breuk tussen McLaren en Petrobras niet komen. De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro kondigde in mei via zijn Twitter-account al aan dat hij er werk van ging maken om de vijfjarige deal te laten verscheuren. "In 2018 tekende Petrobras een reclamecontract voor vijf jaar van 782 miljoen real met McLaren. Op dit moment zoekt het bedrijf op aandringen van mijn regering naar een manier om het contract te beëindigen."