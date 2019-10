Zo groot was de schade aan de vloer van Max Verstappen in Japan

Max Verstappen had weinig geluk tijdens de Grand Prix van Japan. De Nederlander werd kort na de start van de baan getikt door Charles Leclerc, waarbij zijn RB15 een flinke portie schade aan de sidepods opliep.

Op Suzuka kwam Verstappen goed van zijn plek, maar na de tweede bocht zat een goed resultaat er al niet meer in. De Red Bull Racing-coureur wilde buitenom voorbij aan Leclerc, maar de Ferrari-coureur kreeg onderstuur en gleed daardoor tegen Verstappen aan. Het wierp de zevenvoudig Grand Prix-winnaar terug naar een plek in de achterhoede, waar hij in eerste instantie zijn race voortzette.

Verstappen bleef nog een aantal ronden in de race, maar na een kleine vijftien ronden parkeerde hij zijn bolide alsnog in de pits. Als reden voor de uitvalbeurt werd gegeven dat de RB15 teveel schade opgelopen zou hebben aan de sidepod en vloer aan de rechterkant van de bolide. Beelden van na het incident lijken dat verhaal te bevestigen.

Op de foto's die van de rechterkant van de Red Bull van Verstappen genomen zijn, is duidelijk een flinke portie schade te zien. De deflectoren voor de sidepod zijn helemaal weggeslagen door de botsing met Leclerc, maar misschien nog wel groter is de schade aan de vloer. Een groot gedeelte van de vloer voor de achterwielen is door het incident ook afgebroken, wat een bijzonder nadelig effect heeft op de wegligging van de huidige Formule 1-bolides.