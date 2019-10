Rosberg duidelijk over 'typische Suzuka-crash': "Leclerc de schuldige"

Nico Rosberg is het volledig met de stewards eens dat Charles Leclerc de schuldige was bij de botsing met Max Verstappen. De wereldkampioen van 2016 vindt tevens dat dit een typerende botsing was voor de eerste bocht op Suzuka.

De Grand Prix van Japan was voor Verstappen slechts van korte duur. De Red Bull-coureur startte goed vanaf de vijfde positie, maar een inhaalpoging op Leclerc in bocht 2 mislukte: de Ferrari-coureur onderstuurde naar de buitenkant en raakte daarbij Verstappen in de flank. De Nederlander kon achteraan aansluiten en nog wel verder, maar na veertien ronden gooide hij de handdoek in de ring vanwege de schade.

"Het is overduidelijk waardoor deze botsing tot stand kwam, want dit is een typerende startcrash op Suzuka", vertelt Rosberg in zijn vlog over de botsing. "Ieder jaar gebeurt ongeveer hetzelfde: de coureur aan de binnenkant verliest grip, omdat je downforce tekort komt door de auto die voor je rijdt. Daardoor krijg je onderstuur. Degene aan de buitenkan heeft juist wel veel grip, met als gevolg een botsing."

Over de schuldvraag bij deze crash bestaat volgens Rosberg absoluut geen twijfel: de Duitser sluit zich aan bij de stewards en wijst Leclerc aan als de veroorzaker van het incident. "Het is hier volgens mij heel duidelijk wie de schuldige is. Verstappen reed aan de buitenkant en Leclerc aan de binnenkant. Leclerc is hier dus voor honderd procent de veroorzaker."